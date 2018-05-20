混血梅根 11歲翻轉廣告歧視

2018-05-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕出身平凡的美國影星梅根‧馬克爾（Meghan Markle），十九日「飛上枝頭」與英國王室哈利王子結為連理。不過，有著一半非裔血統的梅根，人生中的輝煌時刻其實不計其數，尤其她勇敢扭轉種族差異帶來的挑戰，在鎂光燈下發光發熱後，憑藉影響力為人道、女權議題發聲，迄今仍蔚為佳話。

現年三十六歲的梅根在洛杉磯出生長大，父母親分別是蘇格蘭國王和非洲黑奴後裔；父親曾是拿過「艾美獎」的好萊塢燈光師，母親則是社會工作者，但兩人在梅根年幼時就離異。梅根十一歲時，因不滿一則洗碗精廣告指稱「美國婦女天天與油膩的鍋盤為伍」，而寫信給時任第一夫人希拉蕊‧柯林頓，強調女性早該走出廚房，促使該廣告的婦女一詞，被修改成人們。

為了探索生涯，梅根進入西北大學研讀戲劇和國際關係，畢業後曾在美國駐阿根廷大使館實習，備受當時的長官肯定。但梅根之後與製片人伊格森（Trevor Engelson）熱戀，一一年婚後在電視影集《無照律師》（Suits）中扮演能幹的律師助理瑞秋‧贊恩（Rachel Zane），開啟演藝生涯高峰，可惜第一段婚姻在一三年畫句點。

梅根曾在時尚雜誌《浮華世界》中坦言，混血身分使她的演藝生涯遭逢重重挑戰，「我的膚色讓我不足以勝任黑人或白人角色，宛如種族變色龍般，找不到工作」。對歧視感同身受的梅根，因此特別關懷權利遭剝奪者，曾出任「聯合國女性政治參與和領導倡議人」，更在一五年的聯合國國際婦女節演說中直言，「我以身為女人和女權主義者自豪」，為性別平等、消除現代奴隸制度等奮鬥。不僅如此，梅根據悉曾創立知名網路部落格「The Working Actress」，時常揭發影視圈秘辛及身為演員的困難等，在好萊塢風光一時。

面對英國王室核心第一次出現直言無諱提倡女權的成員，外界關切梅根此後是否能繼續為理念發聲，還是成為「睡美人」，答案恐怕只有她自己知道。英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）則形容梅根「思慮縝密、口才出眾」，認為她「有企圖心、且有意回饋」，也很清楚自己往後的責任。