梅根婚紗獲好評 亂髮扣分

2018-05-20

〔編譯劉宜庭、周虹汶／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫人梅根‧馬克爾十九日綰著低髮髻、戴著瑪麗皇后的鑽石頭冠、披著繡有大英國協五十三國代表植物的五公尺頭紗，身穿英國著名設計師凱勒（Clare Waight Keller）操刀的紀梵希（Givenchy）白色緞面簡約禮服，優雅亮相聖喬治禮拜堂，與哈利王子甜蜜完婚。

肯辛頓宮十九日證實，梅根在婚禮上配戴的鑽石頭冠製作於一九三二年，由英國女王伊莉莎白二世出借，原本為瑪麗皇后所有；梅根的婚紗由法國精品品牌紀梵希訂製，船型領、七分袖的禮服，主體採用雙層純白色啞光絲卡迪（silk candy）布料，襯裙加墊三層絲質透明硬紗，以六道縫線的簡約設計，成功凸顯梅根優雅的肩膀線條和腰身。

眾所矚目的新娘頭紗，則以五公尺長的絲綢薄紗為主體，再用絲線和透明硬紗純手工繡上五十三國代表植物，以及梅根最愛的蠟梅和花菱草（又名加州罌粟）；頭紗上的紋飾耗費數百小時繡製，製作者還必須每半小時洗一次手，以保持頭紗潔淨。此外，梅根的捧花也特別選用哈利母親黛安娜王妃最愛的勿忘我，以及桃金孃、茉莉、落新婦、鈴蘭等。

婚紗價格預估為412萬台幣

肯辛頓宮指出，凱勒去年成為紀梵希第一名女性創意總監，梅根期盼藉著與凱勒的合作，凸顯英國頂尖人才的成就。與此同時，凱勒十九日發表公開聲明向梅根致謝，並強調她對禮服的期許是以平整的線條、俐落的剪裁，創造出另一款經典。

根據王室禮儀，梅根的婚紗價格不能高於嫂嫂劍橋公爵夫人凱特；坊間預估，梅根的婚紗造價約十萬英鎊（約四百一十二萬台幣），低於凱特婚紗的十五萬英鎊（約六百一十八萬台幣）。

儘管梅根的婚紗獲得一致好評，梅根略顯凌亂的頭髮卻被認為是婚禮美中不足的部份。許多網友指出，梅根左側的瀏海沒有乾淨地收在耳後（見圖，法新社），反而在臉上製造出一大片陰影，有損完美扮相。

梅根所戴的婚戒是由女王贈送的「威爾斯黃金」所打造，而哈利則是戴上白金戒指。這兩枚戒指皆委由英國王室御用珠寶商「Cleave & Company」製作。不同於哥哥威廉，英國哈利王子已決定婚後把白金婚戒常戴手中，打破英國王室男性成員通常不戴婚戒的慣例。