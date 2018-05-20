太平洋司令哈里斯獲提名 將改任駐韓大使

2018-05-20

【駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導】在北韓揚言取消六月分的川金峰會之際，美國總統川普今天正式提名美軍太平洋司令部司令哈里斯上將出任駐南韓大使。

哈里斯原本被川普政府提名擔任駐澳洲大使，但美國國務卿龐皮歐四月要求他改任駐南韓大使，以協助解決北韓核武危機。由於哈里斯在國會風評甚佳，預料他的人事案會順利通過。美國駐南韓大使自去年一月川普上任以來便一直懸缺未補。

哈里斯是現任美軍太平洋司令，被視為近年對中立場最強硬的太平洋司令。他的責任區包括中國、北韓、南韓、日本、台灣、東南亞、澳洲等多個地緣政治引爆點，動向受到關注。

他今年四月二十六日在眾院軍委會作證時表示，隨著中國解放軍支出與能力逐年增加，台灣自我防衛的能力在遞減，「我們必須繼續協助台灣防衛它自己，並展示美國的決心，中國任何企圖以武力迫使台灣人民統一的作為都是不可接受的」。

在回答議員質詢時，哈里斯曾說，「我沒有信心北韓不會攻擊日本和韓國」，北韓領導人金正恩說過不會放棄核武，隨著北韓洲際飛彈與核武發展愈來愈接近其目標，做為美軍太平洋司令，他必須當金正恩是言行如一，「太平洋司令部要做好今晚作戰的準備」。不過哈里斯這番發言是在南北韓舉行領袖峰會前，川普宣布六月與金正恩會談之前所做的。