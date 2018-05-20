伊拉克大選 民粹教士扳倒總理

2018-05-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊拉克戰勝極端組織「伊斯蘭國」（IS）後首次國會大選，十九日公布計票結果，在歷來最低投票率影響下，主流什葉派政治版圖大震盪，主張國內改革、反對外國勢力干預的教士薩德陣營，拿下最多席次成為領先派系，總理阿巴迪陣營則落居第三，但因無任何勢力在國會過半，料組閣談判將延宕數月，新政府勢必難產。

無一勢力國會過半

組閣談判恐拖數月

伊拉克選舉委員會指出，本次大選投票率僅四十四．五％，為前獨裁總統海珊被推翻，二○○五年首屆選舉以來最低。在改選的三二九席中，什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）的「朝改革前進」及共產黨聯盟拿下五十四席；伊朗撐腰的前什葉派民兵組織指揮官阿米利率「征服聯盟」奪四十七席；美國支持的總理阿巴迪所帶領的「勝利聯盟」，則僅得四十二席。

在獲悉選舉結果後，薩德推文稱「改革已勝利、貪腐必減少」，並向支持者保證「我們不會讓你失望」。法新社則指出，薩德勢力異軍突起，是對什葉派菁英階級長期掌權的一記耳光；事實上，早在美國○三年揮軍伊拉克後，薩德就曾領導什葉派民兵浴血對抗美軍，多年來亦被視為窮人的代言人，此次更主打幫助窮人、修建學校和醫院等社會民生政策，是其扳倒什葉派傳統陣營的重要因素。

薩德已排除親自出任總理的可能性，反而將擔任幕後「造王者」，整合國家十多個勢力，建立以技術官僚為主的新政府，盼改善根深蒂固的貪腐痼疾，同時著手展開IS敗退後百廢待舉的國家建設。

值得注意的是，薩德不僅秉持反美主義，也反對德黑蘭當局介入伊拉克，這使得兩國日後在伊拉克的角色備受關注。心急如焚的德黑蘭當局，已指派「伊朗革命衛隊」將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）赴巴格達，籠絡總理阿巴迪、前總理馬利基等什葉派傳統勢力，盼阻撓薩德陣營主導聯合政府，薩德則早已拒絕與馬利基或阿米利一派合作。