德州高中槍擊案 兇嫌沒膽自盡投降

2018-05-20

10人喪命 再次激起美槍枝管制爭議

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國德州聖塔菲高中的十七歲高三學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis），十八日持霰彈槍和○‧三八英寸口徑左輪手槍，在校內美術課掃射，造成九名學生與一位教師喪生、十人輕重傷，乃二月十四日佛州道格拉斯高中，發生十七死血案後，全美最新一起和今年第二十二起校園槍擊案，也是近代史上美國公立學校死亡人數第四多的大規模槍擊事件。這起事件亦再次激起美國國內長久以來針對槍枝管制的爭議。

兇嫌還在三地裝置土製炸彈

在押的兇嫌已被控俗稱「一級謀殺罪」的蓄意殺人罪，代表最重可處死刑。德州州長艾伯特指出，還在校園及兩處住所發現他放置的汽油彈等土製爆炸裝置。艾伯特並形容，本案為「德州校園史上最令人髮指的攻擊」。兩把兇槍均來自兇嫌合法擁有槍枝的父親，其父為希臘移民。在兇嫌電腦及手機的日誌檔案中，詳細記載他做案和自殺的計畫。

聖塔菲市人口不過約一‧三萬，位於休士頓東南方約五十公里，該校學生描述，在早上八點前不久，在氣溫攝氏卅二度下仍穿著風衣的兇嫌一進教室就開槍，學生與教職員四散奔逃，一時警報器大作，流血的學生在美術教室呼救。兇嫌原先打算開槍殺其他學生後自殺，但艾伯特說，兇嫌看到同班同學中槍後就投降，並向警方坦言自己「沒勇氣自殺」。

帕戈爾特茲斯的同學說，兇嫌平常「沉默寡言、怪怪的、不出鋒頭且獨來獨往」，為該校美式足球隊二軍球員，也是當地希臘東正教會舞蹈班成員。從兇嫌「臉書」上可見他對從軍的興趣，提到打算在二○一九年高中畢業後加入美國海軍陸戰隊。

學生求川普：做點什麼吧

紐時報導，並無前科的兇嫌近來在其臉書新增一張寫有「為殺戮而生」的Ｔ恤照片，以及他行兇時所穿風衣的幾張圖像。他還貼了創作靈感似源自法國電音藝術家肯特（James Kent）的畫作，而肯特的音樂為新納粹團體與另類右派的分支所愛用。兇嫌的霰彈槍似裝填大型鉛彈，近距離開槍致死率很高。

事件發生後，美國總統川普也在推文中願「天佑大家」，並表示將與該校教職員生及其家人同在，但三月時大聲疾呼美國政府加強槍管，號召全美逾百萬人上街「求生大遊行」，因此登上四月份美國「時代」雜誌封面的道格拉斯高中女學生柯林（Jaclyn Corin）則推文痛批，川普把此事視同兒戲，要他「做點什麼吧」！