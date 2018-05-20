古巴墜機 逾百人罹難3命危

2018-05-20

機齡39年波音737 起飛後不久即墜毀

〔編譯張沛元／綜合十九日外電報導〕古巴國營航空公司古巴航空（Cubana de Aviacion）一架機齡近四十年的波音客機十八日從古巴首都哈瓦那的聖馬汀國際機場起飛後不久，隨即墜毀於跑道附近農地，機上一百一十人僅三人生還。目前還不清楚飛機失事原因，調查人員已於現場蒐集殘骸進行分析，初步推測可能與機齡過高或天候不佳有關。

可能與機齡過高或天候不佳有關

這是古巴近三十年來死傷最慘重的空難，也是該國自二○一○年以來第三場重大空難。根據了解，這架編號ＤＭＪ○九七二的古巴航空班機在當地時間十八日中午十二時零八分（台灣時間十九日凌晨零時零八分），從哈瓦那飛往東部城市奧爾金；家住墜機地點附近的目擊者指出，該機墜毀前曾猛然轉向以及引擎狂轉。這架客機最後墜毀於距離跑道不遠的樹薯田，化作一團火球並冒出濃煙。消防人員事發後趕往現場滅火，並搶救出四人，其中一人傷重不治，其餘三名女性生還，但傷勢嚴重。

當時人在哈瓦那機場內辦理登機手續的阿根廷遊客霍蘭布埃納說，他們突然聽到爆炸聲響，機場燈光隨之熄滅，然後看到外頭冒出濃煙，就被告知有飛機墜毀了。失事客機上共有一○五名乘客，包括一名嬰兒，而且絕大部分是古巴人，五名外籍人士中有兩名阿根廷人；五名機組人員皆為墨西哥人。

古巴航空向墨西哥包機公司租借

古巴總統狄亞士—卡奈表示已成立一個特別委員會釐清原委，墨西哥民航當局也派出專家小組前往古巴參與調查。根據了解，這架一九七九年出廠的波音七三七—二○○客機是古巴航空向墨西哥的小型包機公司達莫赫航空（Aerolíneas Damojh，又稱環球航空Global Air）租用的飛機，起飛時機場多雲有雨。古巴上次客機空難發生在二○一○年，造成六十八人喪生；史上最嚴重空難則發生在一九八九年，有一二六人喪生。