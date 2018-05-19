新藥治偏頭痛 1年自費20萬

2018-05-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕長年為偏頭痛所苦的民眾有福了！美國製藥「安進公司」（Amgen Inc）與瑞士「諾華」（Novartis）研發的新藥「Aimovig」，十七日獲美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）核准上市，預計一週內正式鋪貨。成人患者未來一年若能花費六九○○美元（約台幣二十．七七萬元）買藥自行注射，每月打一次七十毫克或頂多加倍，就可讓發作機會減少一半，不僅提供廣大病患自我管理機制，也為頭痛預防醫學開創了新紀元。

ＦＤＡ十七日新聞稿指出，「Aimovig」乃ＦＤＡ核准的首款預防偏頭痛新藥。而根據安進新聞稿，當前研究顯示「降鈣素基因相關肽（CGRP）」與偏頭痛發作過程密切相關，而此藥可阻斷降鈣素基因相關肽受體（CGRP-R），為評估其療效、耐受性與安全性，已在逾三千名患者身上進行五年開放延伸試驗並獲證實；至於副作用，臨床試驗最常發生的問題為注射部位反應與便秘。

全球近七分之一人口有偏頭痛問題，普遍程度僅次於齲齒、緊張型頭痛，也是導致全球五旬以下人口失能的前十大元凶。發病性別比例則是女人比男人多三倍，尤其好發於卅至卅九歲。至於病因，目前依舊不明，但常受壓力、飢餓、疲累等生理因素誘發，遺傳因素尤大。