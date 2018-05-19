大馬前總理納吉布豪宅 搜出75億現金珠寶

2018-05-19

〔編譯張沛元、記者邱俊福／綜合報導〕消息人士十八日透露，馬來西亞反貪委員會（ＭＡＣＣ）將於下週約談涉嫌挪取馬國主權基金「一馬發展公司」（１ＭＤＢ）鉅款的馬國前總理納吉布；調查１ＭＤＢ案的馬國警方近日陸續搜索納吉布在首都吉隆坡的住家與據點，查扣估計至少價值十億馬來西亞令吉（約台幣七十五．四億元）的精品、珠寶與現金，但並未逮捕納吉布。甫出獄的馬國前副總理安華呼籲各界勿未審先判。

ＭＡＣＣ的一名成員透露，ＭＡＣＣ已發現一千零六十萬美元被從１ＭＤＢ主權基金前子公司ＳＲＣ國際轉至納吉布的私人戶頭的證據。ＭＡＣＣ官員十八日已通知納吉布在二十二日前往說明。

馬國警方十六日晚間起兵分六路搜查與納吉布有關的地點，包括納吉布自宅、豪華公寓、總理官邸與總理辦公室；十七日晚間在位於吉隆坡柏威年的豪華公寓查扣兩百八十四個名牌包、七十二個裝有金飾等貴重物品，以及內有多國貨幣現鈔的行李箱或旅行袋，粗估價值超過十億令吉，警方花了兩個多小時出動六輛卡車才把東西全部載走。警方證實遭查扣的精品中包括價值不菲的鉑金包，但不清楚所有人；另有超過一百公斤的金條與數量大到得動用點鈔機清點的各國現鈔。美聯社報導，納吉布的妻子羅斯瑪向來以愛買鉑金包聞名。

馬國富商仲介洗錢 傳藏身台灣

此外，馬來西亞南洋商報十七日獨家披露，涉嫌在１ＭＤＢ案中仲介洗錢的馬國富商劉特佐，可能藏匿在台灣。該報指出，１ＭＤＢ案首名遭判刑的新加坡銀行專員楊家偉曾說，他與劉特佐曾在台灣尋找合適的房地產投資標的。然因台灣與馬來西亞並無邦交，倘若劉特佐確實躲在台灣，將之引渡回馬國恐怕有一定難度。

對此，刑事局國際科表示，目前沒有接到馬國警方要求協緝與給予相關情資，也不清楚他是否在台灣，我國警方會持續關注此事。