川普警告金正恩：擁核後果如格達費

2018-05-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十七日表示，若北韓領導人金正恩同意無核化，「將可得到非常有力的保障」，並可繼續統治北韓，「金正恩將會非常、非常高興」。但川普同時警告，若美、朝無核化協議破局，恐為金正恩帶來嚴重後果，二○一一年被推翻後，橫死的前利比亞強人格達費就是其下場。他並暗示金正恩最近態度丕變是受中國國家主席習近平影響，「我們靜觀其變」。

新任白宮國家安全顧問波頓一再提議，應該對北韓核武採取「利比亞模式」，即格達費二○○三年答應終止利國核子計畫，包括把鈾離心機交給美方，交換放寬制裁。北韓外交部次長金桂冠為此痛批波頓，並嘲諷其說法「荒謬」。

惟川普十七日在白宮接見北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰伯格時與波頓切割，他提到，兩國官員持續磋商預定六月十二日在新加坡舉行的「川金會」後勤細節作業，絲毫未受北韓揚言退出的影響，北韓「彷彿沒發生過任何事」，川金會仍可望成真。

川普強調，金正恩棄核後，「可以留在他的國家裡」，保有統治權，北韓「還會很富裕」。川普還說，「利比亞模式大不相同，我們（美國）消滅了利國」，一旦美朝無法達成無核化協議，美方就「很可能」會採該模式。他指出，我們不能讓北韓擁有核武，「辦不到就是辦不到」。川普另指出，若川金會有變，「美國會有下一步行動」、「那會很有意思」、「我們等著瞧」、「很快就會揭曉」。

據英國「衛報」指出，川普似乎不知道利比亞模式指的是二○○三年的安排，以為是指ＮＡＴＯ二○一一年支持利國叛軍，格達費最終也死在叛軍手中。

金正恩態度丕變 川普暗指習近平影響

川普接著把矛頭指向習近平，稱金正恩與習近平第二次會晤後，態度就有很大的轉變，「很可能是習近平影響金正恩」。川普沒有就他的判斷提出任何說明，只是緊接著強調過去沒有一位美國總統向他這樣對中國施加貿易壓力。

對川普的批評，中國外交部發言人陸慷僅重申，中方堅持朝鮮半島無核化、維護半島和平及穩定、透過政治協商以和平方式解決問題。澳洲智庫羅伊研究所（Lowy Institute）資深研究員麥格雷戈（Richard McGregor）則向美國有線電視新聞網表示，過去川普一直稱讚習近平有多好，他和習的關係有多棒，如今川普開始責怪習，「對美中關係不是好消息」。