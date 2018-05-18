川普獨斷 歐盟領導人:豬隊友!

2018-05-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲領導人力挽狂瀾未果，美國總統川普除了八日宣布退出三年前與俄羅斯、中國、法國、英國、德國及歐洲聯盟談判後同意解除伊朗經濟制裁的《伊朗核協議》，十四日也正式把美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至具有爭議的耶路撒冷，引爆中東亂局，對歐盟鋼鐵、鋁材課徵高額關稅的措施也可能在下月上路。對此，歐洲聯盟領導人合組之「歐洲理事會」主席圖斯克十六日終於開砲，批評川普「任性獨斷」，「得友如此，何需敵人？」

歐盟二十八國領袖十六日聚首於保加利亞首都索菲亞，試圖因應美國上述政策。圖斯克也終於向在場記者表達對川普近來決定的不滿，「有這種朋友，誰還需要敵人呢？」質疑美國不像盟友、反像擴權的中國與好戰的俄羅斯，「我們今日見證了一起新現象：美國政府反覆無常的專斷。」不過，「老實說，歐洲應該感謝川普總統，因多虧有他，我們才終於擺脫所有幻想。」

圖斯克也特別引用了美國幽默作家萊文森（Sam Levenson）之詩句，指歐盟不應期盼美國成為盟友，「他讓我們了解到，如果你需要幫手，你會在自己手臂末端找到一個。」他說，「在這場全球新賽局，歐洲若不成為主要玩家，就會淪為人質」，力促在場的二十八國領導人組成「歐洲聯合陣線」以對抗川普上述種種作為，以及因應英國明年脫歐後的分裂歐洲。德、法、英外交部長十五日已與伊朗外長碰面，正就川普已退出的《伊朗核協議》做進一步溝通。