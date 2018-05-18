不只俄國 巴農利用劍橋分析打文化戰

2018-05-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕揭發英國政治顧問暨數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不當取用社群網站「臉書」用戶個人資料而掀起一連串風暴的資料分析家魏利（Christopher Wylie）十六日在美國聯邦參議院司法委員會作證指出，美國總統川普的前政治幕僚巴農（Steve Bannon）企圖利用劍橋分析收集來的個資在網路上煽動「文化戰」，藉此壓制特定族群的投票意願。他還說，相信俄羅斯情報單位取用了劍橋分析的資料。

曾任劍橋分析副總裁的魏利在聽證會上指出，「巴農視文化戰爭是為美國政治帶來永久改變的手段，因此找上戰略溝通實驗室（SCL Group，劍橋分析母公司）幫他打造可用在美國大眾的資訊軍火庫」。他說，公司的信條是「不計代價」達成其政治行動，其中一個目標是不鼓勵或壓制選民投票，尤其是非裔選民，這是巴農的重點。據他所知，公司的「黑色行動」包括利用駭客駭入電腦系統取得「黑材料」或其他情資，而干擾選民投票意願的一個手段就是傳播煽動恐懼的影像，「把恐懼當武器」，並且在二○一四年測試將用於一六年大選的選戰口號。

他說，該公司有意打壓選民投票意願是促使他離開的一個原因，「這家公司了解到，有些選民族群對於『清除（華府）淤泥』或者邊境圍牆這類訊息有回應，或者真的高度懷疑存有『深層國家』（deep state），但是主流民調或者政治討論中未必反映出這些族群，而巴農對此興致勃勃」。