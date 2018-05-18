包庇狼隊醫 美密西根大學賠150億

2018-05-18

與數百位受害者達成和解

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國密西根州立大學（ＭＳＵ）因過去疑似包庇旗下醫學院骨科醫師暨美國體操協會（ＵＳＡＧ）國家體操代表隊隊醫納薩連環性侵女選手惡行，以致一九九二年以來至少三三二名女子先後遭染指，繼校長西蒙及體育主任霍利斯一月先後引咎辭職，十六日終於同意以五億美元（約台幣一五○億元）與眾受害者和解，同時矢言改革校園，以確保未來不再窩藏納薩這種「怪物」。

上述和解金額遠遠超越賓州州立大學因過去包庇美式足球隊助理教練山德斯基（Jerry Sandusky）性侵至少卅五位男童而陸續付出的逾億美元代價。ＭＳＵ校方直至西蒙下台前，還堅稱無意掩護納薩惡行，十六日終於改口表示，「我們真的對於所有倖存者及其家屬所經歷感到抱歉，而且我們讚賞他們說出自身故事的勇氣」，並「承認有改革我們校園以及社區內對性侵意識及預防的需求」，「正努力確保像賴利．納薩的這種怪物永遠不能再躲在我們的校園裡」。

至於五億美元從何而來、每位受害者各可得多少，目前仍不清楚；只知其中四．二五億美元將付給目前已出面的索賠者，另七千五百萬美元則預留做為未來可能要求賠償之其他受害人的信託基金。但大學部共有三．九萬名學生的ＭＳＵ，每年總預算為十三．六億美元，其中九．八三億美元來自學費與雜費，還有二．八一億美元來自政府，恐得動用儲備基金及借貸並付出高額利息才能因應。對此，ＭＳＵ發言人說，校方高層正設法尋找資金。

納薩現年五十四歲，已在年初定罪並判四十至一七五年及四十至一二五年刑期。逾二五○位受害者出庭指控並成功把他送入大牢後，引出更多先前不敢出面的同遭遇女子。至於之前同樣息事寧人的ＵＳＡＧ和美國奧林匹克委員會，以及疏於保護的ＵＳＡＧ國家代表隊教練暨協調人卡羅利夫婦（Béla & Márta Károlyi），目前也官司纏身。