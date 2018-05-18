「運動恐惡化失智」英研究跌破眼鏡

2018-05-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕先前研究相信，運動能夠防止心智衰退，有助對抗如阿茲海默症等失智症，但英國醫學期刊（ＢＭＪ）十六日公布的最新研究顯示，運動非但無法改善失智症確診患者的情況，反而會導致病情略微惡化，專家與慈善團體都對此發現感到震驚。

英國牛津大學針對四百九十四名失智症患者進行試驗，其病情為輕度至中度，平均年齡為七十七歲，其中三百二十九人為運動組，他們在健身房進行一週兩次、每次六十至九十分鐘、為期四個月的團體運動課程，並且額外進行每週一小時的居家運動。對照組則接受一般的失智症治療。

研究人員在試驗之初、六個月及十二個月期間，分別使用「阿茲海默症評估量表（ADAS-cog）」對患者評分。他們在考量潛在影響因素後發現，經過十二個月的追蹤，兩組都出現認知損害惡化。

研究顯示，運動組在短期間體適能有所改善，但十二個月後的ADAS-cog評分為二十五．二，高出對照組的二十三．八，意即運動組的認知損害更為嚴重。研究人員指出，儘管兩組差異甚微，但不應建議失智症確診病患運動，未來的試驗應考量部分類型運動，可能會使認知損害惡化。

對此，倫敦大學學院老年精神病學教授霍華德在評論時表示，基於這次發現，不應忽視運動對失智症患者造成輕微傷害的可能性。英國阿茲海默症學會研究主任皮克特亦在評論時指出，人們預期運動會有正面效果，這次研究結果令人震驚。

不過， 英國布里斯托大學失智症神經學資深講師考塔德則在評論時強調，這次發現與當今研究一致，一旦罹患失智症便難以減緩病情，但運動對輕度認知障礙（ＭＩＣ）患者仍有所助益，且失智症潛在患者多進行體能活動仍有望延緩發病。