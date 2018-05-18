臭氧層殺手禁31年 排放量竟暴增

2018-05-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國科學期刊《自然》（Nature）十六日公布最新研究指出，破壞臭氧層的化學物質氟氯碳化物（CFCs）排放量近年來離奇上升，一九八七年蒙特婁議定書已禁止生產這種物質，迄今全球有一百九十六國簽署執行，但疑似有人違反協議，目前偵測到排放源來自東亞，但確切地點仍待詳查。

美國科羅拉多州國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）科學家蒙特茲卡及其同僚，在監測大氣化學物質時發現一氟三氯甲烷（CFC-11）含量不明上升。CFC-11是氟氯碳化物其中一種，其對臭氧層的破壞力為第二大，可用作製冷劑、滅火劑、乾洗劑和發泡劑等。

2012年起CFC-11含量不明上升

全球十二個觀測站的測量顯示，二○○二至二○一二年間，CFC-11在大氣中的比例持續下降，但二○一二年後下降率減少約五十％，其排放或再生產地為東亞，排放源是來自中國、蒙古及南北韓各地。

自二○○六年起，全球國家報告的CFC-11產量已經趨零，但這次研究發現，二○一三年後每年約有一萬三千公噸的CFC-11排放。蒙特茲卡指出，他研究已廿七年，對這意外發現甚感震驚。今日的CFC-11排放量約與近廿年前相同水平，可能有人正製造此種物質，或有副產品未依規定呈報；大自然每年可從空氣中移除二％的CFC-11，因此在大氣中的濃度持續下降，但新的排放導致下降率減緩。該物質可在空氣中殘留約五十年之久。

臭氧層仍有復原希望

對此，聯合國環境規劃署（ＵＮＥＰ）執行主任索爾海姆發表聲明回應，臭氧層在本世紀中期前仍有復原希望，但若全球CFC-11排放持續上升恐將阻礙進展，就此識別確切原因及採取行動至關重要。

美國馬里蘭大學大氣科學家薩拉維契強調，若CFC-11排放持續不墜，將威脅臭氧層的修復。臭氧層是大氣平流層臭氧濃度較高的部份，能保護地球免於紫外線造成的皮膚癌、作物損失等危害。