「不能起訴現任總統」通俄門案 特檢坦承沒轍

2018-05-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕前紐約市長、美國總統川普律師朱利安尼十六日聲稱，偵辦俄羅斯是否介入二○一六年美國總統大選的「通俄門」案特別檢察官穆勒，其領導的調查小組已對白宮坦承，按照司法部一項行之有年的法律解釋—不能起訴現任總統，故無法起訴川普。穆勒發言人卡爾（Peter Carr）對此不予置評。

川普十七日推文大酸特檢，「恭喜美國，美國史上最大獵巫現在堂堂邁入第二年…還是沒有結論，也沒有妨礙司法。」

在前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長穆勒獲任命為通俄門案特檢將滿一年前夕，朱利安尼十六日在ＣＮＮ和福斯新聞（Fox News）節目中指稱，調查小組對白宮說，無論其在偵辦通俄門案時提出任何證據，都起訴不了川普，即現任總統豁免起訴。朱利安尼說，小組「要開始做的，就是寫（結案）報告」。

ＣＮＮ報導，無法起訴未必代表川普並無嫌疑，穆勒蒐證後可對聯邦眾議院提交建議報告，國會可藉此彈劾總統。不能起訴現任總統乃司法部指導方針，自前總統尼克森任內起，即為該部法律顧問辦公室（ＯＬＣ）的立場，並在前總統柯林頓任內再次確認，但迄今從未受到法院檢驗。

參院情報委員會 認同俄干預美大選

另一方面，共和黨籍的聯邦參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）表示，在歷時十四個月檢視情報機構消息來源及分析後，委員會認同情報機構去年認定俄國曾干預美國大選的結論。民主黨參議員華納（Mark Warner）也說，俄國在總統普廷指示下，「大規模為川普助選、中傷（民主黨候選人）希拉蕊．柯林頓」。