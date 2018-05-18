真付了豔星封口費 川普財報露餡

2018-05-18

還延遲申報一年

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦政府倫理辦公室（ＯＧＥ）的資料顯示，美國總統川普在他的財務申報書中正式揭露，他已於去年還款至多廿五萬美元（約七五二萬台幣）給他的私人律師柯恩，顯然與柯恩在二○一六年美國總統大選期間「自掏腰包」支付川普前小三、成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）封口費有關。但申報書上並未指明該款項是還給柯恩「代墊」的封口費，且申報時間也遲了一年，遭ＯＧＥ將報告轉交司法部。

這份十五日遞交倫理辦公室的川普財務申報書第四十五頁的註解指出，柯恩在一六年代表川普所產生的「開支」，金額介於十萬零一美元與二十五萬美元之間；柯恩請求還款，而川普於一七年還錢。因柯恩曾坦承自掏腰包支付川普前小三封口費十三萬美元，以及川普新任私人律師、前紐約市長朱利安尼稍早受訪時也透露，川普已經將柯恩支付的封口費還給柯恩，合理推論川普財產申報上這筆款項，就是川普償還柯恩代墊的封口費。

ＯＧＥ代理主任阿波爾針對川普為何未在去年申報這筆款項提出質疑，並致函司法部副部長羅森史坦，同時提供這兩份報告給檢方，俾便檢方判斷該申報是否與任何調查有關。

倫理專家指出，如果這筆錢是被刻意漏報，川普恐涉及違反聯邦道德法。前聯邦政府倫理官員坎特說，過去從未有美國總統因為在財務申報書上漏報，而遭ＯＧＥ轉給司法部。