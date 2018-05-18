川普：有些移民是畜牲 應趕出美國

2018-05-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十六日重砲痛批加州的移民政策，甚至大罵某些移民是「畜牲」（animals），顯然為了能在十一月投票的期中選舉鞏固基本盤而口不擇言。

反對加州移民政策 再出狂言

隨著移民相關辯論在國會山莊如火如荼展開，川普在白宮告訴來訪的反對加州移民政策、支持聯邦政府對移民採取強硬立場的加州地方民代與警務人員說，有些人想進入美國，但他們要把這些人趕出去，「你無法相信這些人有多壞，這些人根本不是人，這些人是畜牲，我們要把他們趕出（美）國。」

川普向來對移民、特別是無證移民沒有好話，除了經常把移民與幫派畫上等號，還罵過移民「邪惡」、「兇手」與「性侵犯」，甚至以類似德國納粹迫害猶太人的邏輯「連鎖移民」來形容意圖移民美國的外籍人士。

加州州長回嗆：川普滿嘴謊話

川普的畜牲說隨即招致批評，特別是民主黨人。科羅拉多州民主黨籍聯邦眾議員波利斯就回嗆川普，移民是人，不是動物，不是罪犯，不是毒販，不是性侵犯，「他們是人類」。民主黨籍的加州州長布朗也說，川普在移民、犯罪與加州法律上的所言都是謊言；把一堆共和黨籍政治人物弄到華府狂拍川普馬屁與大讚川普的魯莽政策好棒棒改變不了什麼，「我們（加州）全球第五大經濟體的公民根本無感」。

加州去年立法禁止警察查問民眾移民身分或在移民執法上協助聯邦幹員；該法於今年一月一日生效。布朗表示，該法並未阻撓聯邦移民官員執行公務，但川普政府卻以違憲與危險為由提告推翻。