中興案屈服中國？ 川普反批媒體誤導

2018-05-18

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國總統川普在推特上發文，反駁外界評論他在美中貿易談判「屈服」一說，指稱中興除了涉及更大貿易協議外，「什麼事也沒發生」；中國商務部表示，不會拿核心利益做交易。

美方先前以中國電信巨頭中興通訊違反禁運和解協議，下達七年禁售令，幾乎要置中興於死地。但十三日川普在推特上表示，他與中國國家主席習近平正在合作，使中興業務重回正軌；還說中國失去了太多工作，他已指示商務部負責處理。此言一出，引來各界批評。

「華盛頓郵報」報導，美中正在談條件，華府以暫緩制裁中興為籌碼，換取中國取消對美國農產品加徵關稅；而川普之所以放過中興，是因中方表明討論中興制裁案是劉鶴訪美的先決條件。「CNN」也分析，川普六月十二日將與北韓領導人金正恩在新加坡會面，在北韓問題上川普需要中國合作、對金正恩施壓；川普先前曾表示，若中國在北韓問題上幫大忙，他願意放中國一馬。

十六日，川普再度上推特回擊抨擊者，並指控華盛頓郵報及CNN的報導是「假新聞」，強調「什麼事也沒發生，美國政府對中興通訊的處置跟之前沒什麼兩樣」。他還說，美國目前沒有什麼可讓步，但中國有很多付出的空間。川普批評：「媒體誤導大眾，指稱我對中國示弱，那些言論根本都不存在，第二輪貿易談判都還沒開始！」

不過，美國商務部長羅斯週一才說，正研擬以「替代性糾正作法」處理中興案，並強調中興的懲罰問題與美中貿易談判是兩回事，將分開處理。