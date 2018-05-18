迫美談判 日擬祭122億報復性關稅

2018-05-18

將通報WTO 逼華府將日納鋼鋁稅永久豁免名單

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美日貿易戰將開打？日本放送協會（NHK）報導，日本政府打算對價值四．○九億美元（約一二二億台幣）的美國產品加徵關稅，並準備在本週通知WTO（世貿組織），以報復美國總統川普實施的鋼鋁稅。此舉代表日本已準備好未來和美國貿易談判的籌碼，藉以逼川普政府把日本列入永久豁免關稅的名單。

NHK指出，日本計畫加徵關稅的美國產品價值，相當於華府對日本鋼鋁加徵關稅的金額，但日本政府不會具體列出將受關稅影響的美國產品。根據WTO規則，成員國可提高關稅，做為對抗進口激增的防衛措施；若成員國不滿貿易夥伴的關稅行動，可在給予WTO卅天事先通知後，採取反制措施。

日本內閣官房長官菅義偉昨在記者會坦承，考慮透過WTO提出必要的因應措施，但現階段並沒有具體的決定。

不排除對美提貿易訴訟

日本兩個多月來採取較溫和策略，和美國秘密磋商、要求豁免鋼鋁稅，避免如中國和歐盟威脅採取報復措施的抗衡作法，主因安倍政府評估日美具軍事合作的穩固關係；不料，此舉無法說服華府，一些日本官員已不排除在WTO對美國提起貿易爭端訴訟的可能。

瑞穗總合研究所貿易專家菅原淳一表示，日本先前只是要求美國給予豁免，「現在這是向前半步」，但與真正實施關稅仍有一段距離。

川普政府三月以國家安全理由，對進口鋼鋁產品分別加徵廿五％、十％關稅，日本是少數未被豁免的主要盟友，震驚日本政府決策圈；美國其他盟友，如歐盟、加拿大、墨西哥取得暫時豁免，南韓、阿根廷、澳洲、巴西則以配額換取永久豁免。

歐盟週三召開領袖高峰會，尋求內部團結、一致因應美國鋼鋁稅的威脅，表態不會在被槍口對準下和美國談判。歐盟理事會主席圖斯克表示，「我們不會繳械投降，這意味著若我們要和美國討論可能的貿易自由化問題，美國就要給予鋼鋁稅的永久豁免」。歐盟業者在六月一日前可享有暫時豁免，等待談判結果。