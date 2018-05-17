臉書救形象 砍近6億假帳號

2018-05-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕在英國數據分析公司「劍橋分析」洩漏臉書數千萬個資等醜聞曝光後，臉書十五日針對外界的透明化要求作出回應，該公司已於二○一八年第一季砍掉近六億假帳號，旨在強化「社群規範」，對抗性愛或暴力影像、恐怖主義宣傳或仇恨言論。不過，臉書也坦言，臉書使用的人工智慧程式，在處理種族、性別歧視與仇恨語言上仍力有未逮。

臉書公布八十六頁透明化報告指出，今年第一季共刪除五．八三億假帳號，但假帳號仍佔活躍用戶的三至四％，每天有數百萬設立假帳號的嘗試。幾乎百分百的垃圾訊息都能偵測出來，該季共移除八．三七億垃圾訊息貼文，已撤下或警告近三千萬則含有性愛或暴力影像、恐怖主義宣傳或仇恨言論貼文。

臉書採用人工智慧升級技術，處理了三百四十萬則暴力圖像，比二○一七年第四季多了將近三倍。其中八十五．六％的案例，在未經用戶舉報就已偵測出來。這些數字佔臉書逾廿億用戶當季瀏覽總量的○．二二至○．二七％。換言之，每一萬次瀏覽估計有二十二至二十七則貼文含有暴力圖像。

另外，臉書也使用改進的資訊科技，處理一百九十萬則涉恐怖主義宣傳的貼文，增幅達七十三％，幾乎都在舉報前採取行動，可歸功於照片辨識技術進步。自動工具能偵測出八十六至九十九．五％的暴力圖像及恐怖主義宣傳內容。

然而，臉書坦承，仇恨言論較難透過自動工具取締，臉書該季對二百五十萬則涉及仇恨言論內容採取行動，但自動工具只能偵查到三十八％，其他則是來自用戶的舉報。去年同季臉書移除一百六十萬則仇恨言論。