採訪維權律師 港記者遭中國警毆捕

2018-05-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕派駐中國的香港記者再度被毆！香港網路電視台「Now TV」駐北京記者李彤茵及攝影師徐駿銘，十六日上午前往針對三年前「七○九大抓捕事件」受害者謝燕益律師舉行的聽證會現場採訪，遭警方暴力阻撓，徐駿銘被上銬帶走、扣留在派出所逾兩個小時始獲釋，甚至被迫簽署「悔過書」，其記者證亦遭沒收，連挺身而出的謝燕益也被警方押上車毆打，為中國壓制異議與新聞自由的霸道行徑再添一筆。

據報導，李彤茵及徐駿銘採訪北京律師協會為謝燕益舉行的聽證會，警方要求查看其駐京記者證，徐駿銘合作交出後，警員卻拒絕歸還，甚至暴力將他壓制在地，並上銬押上警車帶至派出所。他的左額受傷流血，雙手及膝蓋也有擦傷，警方卻僅給予膠布止血。徐被扣留在派出所逾兩個小時始獲釋，隨後獲安排至醫院驗傷，但被隨同的員警要求簽署「悔過書」，「承認」妨礙公務，承諾今後將配合當局工作，才獲准離開醫院。

對此，now新聞台發表聲明譴責，要求當局說明。香港記者協會也發表聲明抗議，要求中國當局停止打壓媒體，香港特首也應表態。香港公民黨批評港府回應軟弱，民主黨則要求港府正視香港媒體在中國採訪屢遭粗暴對待。香港有線電視台記者十二日在二○○八年汶川大地震災區四川省都江堰市採訪時也莫名遇襲，中國當局還假裝不識「村官」偽裝的施暴者，當時人在四川的香港特首林鄭月娥卻未發一語。

現年四十三歲的謝燕益曾代理數十起維權案件，甚至指控前國家主席江澤民違憲連任中央軍事委員會主席。他在二○一五年七月當局大規模抓捕維權律師時被捕，隔年一月被依「煽動顛覆國家政權罪」起訴，儘管後來獲准保釋，卻仍遭當局監控。

謝燕益去年起接下多名宣稱遭受當局迫害的法輪功學員案件，被指「利用邪教組織破壞法律實施罪抗訴、上訴一案過程中涉嫌存在違規行為的問題」，北京市律師協會故於本月四日發函通知召開十六日聽證會調查。