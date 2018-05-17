印尼警局再遭攻擊 警擊斃4刀客

2018-05-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼泗水基督教堂及警察總部炸彈攻擊事件後，印尼蘇門答臘島廖內省首府柏干峇魯（ Pekanbaru）十六日再次遇襲，多名疑似隸屬當地某一極端主義團體的男子，駕車闖入當地警察總部，持武士刀攻擊警察，造成一名員警喪生、兩人受傷，警方則擊斃四人。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」透過旗下宣傳組織「阿瑪克通訊社（Amaq）」聲稱犯案。

員警1死2傷 嫌犯隸屬印尼伊斯蘭國

印尼國家警察總部發言人瓦西斯托（Setyo Wasisto）指出，攻擊者駕駛一輛廂型車闖入廖內省警察總部，四人持刀下車行凶。警方擊斃下車攻擊的四人，並逮捕試圖逃逸的駕駛。一名員警遭廂型車撞擊不治，另有兩人受傷。當地媒體報導，凶嫌共有八人，其中一人身上可能綁炸彈，但未獲證實。

警方表示，正追緝涉案的第六名男子；這群攻擊者隸屬效忠IS的「印尼伊斯蘭國（NII）」，或稱「伊斯蘭之家（Darul Islam）」，其宗旨為建立印尼的伊斯蘭國。十四日至十五日發生在泗水的兩起炸彈攻擊案，則為效忠IS的本土激進組織「神權游擊隊（JAD）」所為。

印尼將於八月至九月在首都雅加達舉辦亞洲運動會，十月在峇里島舉行國際貨幣基金（IMF）與世界銀行會議。針對上述暴力事件，國會議員正研議立法賦予警方更多權力，俾便對恐怖攻擊嫌犯發動先制攻擊。