金正恩盼解除制裁 試探川普是否讓步

2018-05-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓領導人金正恩上月在板門店與南韓總統文在寅攜手種下「和平與繁榮之樹」，本月十二日宣布將在二十三至二十五日舉行豐溪里核試場拆除儀式，十六日卻突然無限期推遲兩韓高階會談，還揚言取消「川金會」。分析認為，北韓恐怕沒有在與美國的初步協商取得預期結果，才藉此試探川普政府能為「川金會」作出多少妥協；北韓並不打算平白棄核，他們期望棄核的同時能得到安全保障，並且解除經濟制裁，振興國內經濟。

韓聯社分析，從北韓外交部次長金桂冠的對外聲明，不難解讀出北韓已對美方咄咄逼人的輿論戰失去耐性，更不希望美、日等國繼續炒作「人權」、「日本人質」等看來與非核化相去甚遠的話題；金桂冠明顯暗示美方必須首先採取保障北韓體制安全的措施。而美國政府只許諾「繁榮」促進民間對北韓投資，對於兩國建交等政治訴求則保持沉默，「經熱政冷」的表態讓北韓極不愉快。北韓此次似想透過表達對利比亞模式「一步棄核」的不滿抬高身價，換取在未來談判中的有利位置。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，金正恩採取書面抗議，沒有直接進行核試爆或發射彈道飛彈表達不滿，顯示北韓並不打算放棄「川金會」，而是想測試川普。美國科學家聯盟（ＦＡＳ）的資深研究員蒙特（Adam Mount）向華爾街日報表示，北韓其實是在重申一貫立場：無核化談判需要長時間協商，過程中需要美韓做出安全讓步，而不只是經濟補償。首爾慶南大學遠東研究所的分析師金東葉（譯音，Kim Dong-yub）向紐約時報表示，北韓也是在表達對美國國安顧問波頓與國務卿龐皮歐與扮演「黑白臉」的不滿。

聯合國北韓專家紐康（William Newcomb）認為北韓十六日的舉措可以視作外交邊緣政策，即平壤期望美國認清利害關係，對北韓給出經濟保證。加州米德爾伯里國際研究學院高級研究員波拉克（Joshua Pollack）指出，儘管北韓多所讓步，美國政府仍矢言維持制裁，似乎讓北韓很不高興，「北韓希望美國改變語調」。