兩韓會談無限期推遲 川金會恐生變？

2018-05-17

北韓批美韓聯合軍演「挑釁」 不接受棄核換經援

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓於當地時間十六日凌晨通知南韓「無限期推遲」預定當天在板門店舉行、兩韓上月簽署《板門店宣言》後的首場高階會談，理由是美韓近日在光州舉行聯合軍演。官媒「朝鮮中央通信社」緊接著評論，指責此一「迄今規模最大的」軍演是對北韓的軍事挑釁。之後朝中社再刊出北韓外交部次長金桂冠談話，他點名美國國家安全顧問波頓「胡言亂語」，竟要求北韓「先棄核、後補償」、「利比亞式無核化」，北韓絕不會棄核換取經援，將重新考慮是否出席預定下月十二日在新加坡舉行的「川金會」。

白宮︰若不舉行 會維持最大施壓行動

對北韓突然變臉，美國白宮發言人桑德絲十六日接受福斯電視台訪問時表示，白宮仍希望舉行川金會，也會繼續朝這方向準備，「如果會議舉行，總統做好了準備；如果不舉行，我們會繼續實施一直以來的最大施壓行動。」中國外交部則說，希望有關各方應珍惜朝鮮半島來之不易的緩和局面，互釋善意和誠意，共同為領導人會晤創造良好條件和氛圍。

金桂冠表示，波頓等白宮及國務院官員肆無忌憚地提出「先棄核、後補償」的「利比亞模式」，並一再提出「徹底、可驗證、不可逆的非核化」以及「徹底放棄核武、彈道飛彈和生化武器」等主張，然而「將只處在初階核武開發的利比亞與身為擁核國的北韓相比較，其行為本身就愚蠢至極」，美國「試圖把利比亞和伊拉克的命運強加在北韓身上，非常惡劣」。利比亞和伊拉克政權過去都在放棄核武計畫後垮台，領導人格達費與海珊也都喪命。

金桂冠直指「美國此舉讓我怒不可遏，讓人質疑美國是不是真的想透過對話和談判，改善與北韓的關係」，他也揚言，如果川普政府「把我們逼到牆角，單方面要求我們放棄核武，那我們就不再有意願會談，得重新考慮是否接受即將到來的北韓和美國高峰會」。金桂冠強調，美國總統川普若是再照搬前朝政策，「他將成為比歷任美國總統更加悲慘、更加失敗的總統」。

南韓︰北韓違反《板門店宣言》精神

南韓統一部十六日針對北韓無預警推遲兩韓高階會談表示遺憾，指出此舉有違《板門店宣言》的主旨與精神，敦促北韓盡快做出回應並重啟會談。與此同時，國防部長宋永武十六日上午與駐韓美軍司令布魯克斯召開緊急會議，預計就美軍在「超級雷霆」美韓空中作戰聯合演習的戰略武器等議題進行討論。

北韓強烈抗議「超級雷霆」軍演出動美軍B-52轟炸機與F-22匿蹤戰機。但南韓軍方消息人士十六日透露，B-52不會參加此次聯合軍演。B-52自一九六○年至今一直是美國空軍的戰略轟炸主力，此前，北韓也曾對該款轟炸機在朝鮮半島上空演習表示不滿。「超級雷霆」則是美韓兩國空軍每年上半年的例行演習，今年的演習期間自本月十一日至二十五日止。