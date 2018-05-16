安華今可能獲釋 暫不會掌權

2018-05-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地十五日表示，會遵循與「希望聯盟」的協議，「初步可能先擔任一至兩年的總理」，其後將讓位給因雞姦罪入獄的希盟實權領袖、馬國前副總理安華。同時，馬哈地表態，目前仍是他當家，期許出獄後的安華和希盟其他三名政黨領袖扮演相同的角色，「不會有特別的權力」。馬哈地還強調，「即使退位，我仍會在幕後扮演要職」。

馬哈地還將擔任總理一至兩年

馬哈地是接受在東京舉行的華爾街日報執行長會議（The Wall Street Journal CEO Council）的視訊專訪時做出上述表示。他也證實，安華有望十六日獲釋。位於吉隆坡的特赦委員會預計十六日開會討論釋放安華的相關事宜。安華領導的「人民公正黨」十四日指出，特赦請願書的所有文件都已就緒，總理已經保證，特赦委員會將按照預定計畫在十六日上午十一時（同台灣時間）舉行會議。人民公正黨預期安華當天便能獲得最高元首蘇丹莫哈末五世的特赦，免除安華出獄後被褫奪公權五年的刑罰，讓他得以重返政壇。

被問及前總理納吉布是否將因「一馬發展公司（1MDB）」貪瀆案入獄時，馬哈地透露已有許多官員主動提供相關文件，政府「不久」就可能對納吉布提起訴訟。他強調，「一切取決於調查結果。若是查無不法，我們不會未經審判就予以關押」，「不會有交易」。他也指出納吉布二○一五年爆發貪瀆醜聞，被指控涉嫌挪用七億美元進入私人帳戶，但納吉布持續否認犯行，還一直阻撓調查。包括美國和瑞士在內至少六個國家，都正在調查一馬發展公司疑似遭人掏空四十五億美元案件。

馬來西亞反貪污委員會（MACC）成員林志偉向《路透》表示，有證據顯示納吉布直接或間接從一馬發展公司的子公司「ＳＲＣ國際」獲取四千兩百萬令吉（約台幣三．三九億），但檢察總長阿班迪過去一直拒絕追查相關資金的海外流向。阿班迪才因「調查一馬貪瀆案不力」，十四日遭馬哈地強制休假。