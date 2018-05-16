北韓廢核玩真的 核試場有拆除跡象

2018-05-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓日前宣布將在廿三至廿五日間進行豐溪里核試場拆毀儀式，而專門監測北韓動向的美國約翰霍普金斯大學「北緯三十八度」（38 North）網站，十五日發布近日拍攝的衛星照片指出，該核試場的拆卸工程似已啟動，再加上北韓通知屆時將邀請八名南韓記者前往採訪，證實平壤當局並非光說不練。此外，白宮國家安全顧問波頓指稱，北韓若要棄核，應該把所有的核武器運往美國田納西州的橡樹嶺（Oak Ridge），由美國進行處置。

位於北韓東北部咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場，是北韓至去年九月為止一共六次核試的場地；平壤當局日前宣布將對該處進行「完全拆毀」，但仍引起部分人士質疑。不過，「北緯三十八度」網站指出，七日拍攝的衛星照片是拆卸工程已展開的「可靠證據」。他們比對該次與上月廿日的衛星照片後，發現位於北面、西面和南面坑道外，主要維繫核試場運作的建築物、附屬小屋已被夷為平地。然而，主要行政區的兩座建物和指揮中心仍完好，多個坑道入口亦未封閉，推測將留待外媒見證下拆除。

與此同時，南韓合同參謀本部十五日表示，韓方也觀測到北韓已在進行拆毀核試場的「準備工作」。南韓統一部另指出，北韓十五日通知將邀請南韓一家通訊社和一家電視台各四名記者，實地採訪豐溪里核試場拆毀活動，八人須從北韓駐中國大使館取得簽證，於廿二日自北京搭機赴元山葛麻機場，所有費用須自行承擔；美、中、英、俄等四國受邀記者也將同行，但具體獲邀人數尚未出爐。

另一方面，白宮國安顧問波頓十三日接受美國廣播公司（ABC）專訪強調，北韓要實現「永久的、可查證的、不可逆的無核化（PVID）」，就得完全消滅其鈾濃縮和鈈再處理能力。波頓也暗示，除了核武器和彈道飛彈外，大規模殺傷性武器（WMD）和其他種類生化武器，也將成為美朝領袖談判的條件。報導指出，波頓的發言象徵性地反映，白宮有實現北韓PVID的強烈意志。

廢棄核武 落腳田納西州？

關於驗證北韓棄核一事，波頓稱將由國際原子能機構（IAEA）負責，但實際廢除核武器則由美國動手，並由其他國家協助。他也指出，美方擬將北韓廢棄的所有核武器，運往田納西州橡樹嶺（Oak Ridge）的「核墳墓」處置。波頓並沒有說明該核墳墓是指橡樹嶺國家實驗室，或是附近的Y-12國家安全綜合設施 （Y-12 National Security Complex）。Y-12設施曾存放前利比亞強人格達費的核子設備和文件。此為美方首度公開指定，由美國國內保管北韓廢棄核設施和核材料。