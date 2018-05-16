梅根老爸 不出席王室大婚

2018-05-16

遭踢爆串通狗仔拍假照片

〔編譯魏國金／綜合報導〕英王位第6順位繼承人哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）19日大婚，但梅根父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）在爆出配合狗仔設計拍照後，宣佈為不讓女兒難堪，決定不出席婚禮。

馬克爾告訴八卦新聞網站TMZ，基於健康因素，且為避免女兒難堪，他決定不陪同女兒走溫莎城堡的紅毯。肯辛頓宮並未證實馬克爾是否不出席婚禮，但發表的聲明語帶玄機，說婚禮前幾天是梅根的個人時刻，「在此艱困狀況，她與哈利王子再度要求的諒解與尊重擴及馬克爾先生」。

英國「週日郵報」報導，這些照片包括馬克爾為婚禮西裝量身及他盯著電腦，閱讀這對未來王室伉儷的新聞。儘管照片中馬克爾看似不知被拍，但該報取得的監視器畫面顯示他知情，幫他量身的裁縫師其實是派對用品店職員，受雇充當臨時演員。據報導，這些照片的銷售已達10萬英鎊（約412萬餘台幣），馬克爾是否獲利則不得而知。

73歲的馬克爾說，他同意配合狗仔攝影師拍照，並非為了錢，而是想要扭轉形象，但他現在感到後悔。他說，梅根事後並未與他聯繫，他的前妻、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）是取代他、陪她走紅毯的適當人選。

英紀錄片：梅根可能是開膛手傑克後代

英國「第四頻道」（Channel 4）製作的紀錄片甚至揭露，梅根可能是英國最惡名昭彰的連續殺人犯「開膛手傑克」（Jack the Ripper）的後代。紀錄片訪問梅根遠房親戚、律師傑夫．馬傑特，他聲稱「美國第一個連續殺人魔」福爾摩斯（Henry Howard Holmes）便出自馬傑特家族，而開膛手傑克案很可能就是福爾摩斯到倫敦時犯下。