感冒有「藥」醫！英新分子療法2年內臨床

2018-05-16

目前藥物 只能緩解症狀

〔編譯孫宇青／綜合報導〕感冒須吃藥的觀念根植於許多人心中，但一般感冒其實沒有藥物可以治療，只能仰賴自身免疫系統抵抗，藥物的功用僅是舒緩症狀。不過，英國科學家近日開發出一種新型分子，聲稱可防止感冒病毒在人體內複製、傳播，達到防止罹患感冒、而非僅是緩解症狀之效，為開發「治療」一般感冒的藥物踏出第一步。

IMP-1088 可截斷病毒複製傳播

引發一般感冒的病毒株超過200種，大部分是由160種鼻病毒（rhinovirus）所引起，且這種病毒能迅速產生抗藥性，導致醫學界迄今未能研究出萬能的預防疫苗。英國倫敦帝國學院的科學家，開發出一種新型分子「IMP-1088」，這種分子的主要任務並非攻擊侵入人體、變異情況複雜的感冒病毒，而是直接在人體內塑造一個「保護網」。學者索拉里（Roberto Solari）解釋，鼻病毒傳播行為和其他病原體或寄生蟲大同小異，鼻病毒在進入人體後會「綁架」細胞中名為「NMT」的蛋白質，以在人體內自我複製及擴散。團隊從人體宿主著手開發出的分子結構「IMP-1088」，則是防止鼻病毒等感冒病毒，利用「NMT」生成保護其基因結構的殼體（capsid），進而截斷其在人體內複製及傳播。

研究團隊指出，相較於過去的相關研究，「IMP-1088」保護「NMT」免於感冒病毒威脅的效果，比其他的分子結構高出10萬倍，堪稱「全面壓制」。實驗室內的研究更顯示，把這種分子施用於人體肺部細胞的「NMT」蛋白質，不消幾分鐘就可見效。研究人員泰特（Ed Tate）教授指出，即使已經傳染感冒，這種分子做成的藥物仍有助減緩症狀，對於氣喘患者來說，就可避免感冒造成嚴重併發症。

團隊指出，迄今的實驗對人體細胞並未造成傷害，他們正著手研發一種吸入式的藥物，盼使「IMP-1088」快速抵達肺部，防止感冒病毒複製。不過，團隊也強調，由於實驗尚在早期階段，還需要進一步驗證，以確認相關藥物遺留人體內不會有副作用，而臨床安全實驗則預計在2年內展開。這項研究成果已刊登在英國《自然—化學》（Nature Chemistry）期刊。