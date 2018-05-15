中共黨報歌頌習近平 肉麻更勝文革

2018-05-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共總書記兼中國國家主席習近平集權以來，官方或民間對習個人崇拜的言論和作法，每每勾起中國民間對於「文化大革命」的恐懼。深圳市的中共黨報「深圳特區報」，近日將一段崇拜毛澤東的口號當作新聞標題，大剌剌地歌頌習近平，即被批評宛如時光倒流至文革時代。

據報導，「深圳特區報」在八日報紙的第四版要聞版中，下了斗大標題─「真正把習近平總書記重要講話精神，刻進骨子裡、融入血液中、落到行動上」，內容講述深圳官員舉行的「學習習（近平）講話精神」研討會。而這段標題的遣詞用字，與文革時期崇拜毛澤東的口號「把毛主席的指示印在腦子裡，溶化在血液中，落實在行動上」幾乎沒有差別，只是將毛之名換成習近平。

「深圳特區報」在鄧小平時代一度被視為輿論改革的先鋒媒體，然此次大膽起用該標題後，中國許多文人學者、有識之士無不譁然，直言肉麻程度乃「文革後所未見」、「新時代頌聖最露骨的文筆」。北京學者榮劍更諷道，該報與民國初年專門吹捧袁世凱恢復帝制的「順天時報」，已如出一轍。另有人感慨，中國前總理溫家寶二○一三年退休前的告誡─「文革的悲劇可能重演」，已經成為現實。

事實上，在習近平鞏固權力後，官媒「新華社」曾公開為習擬定八個稱號，例如戰略家、統帥、總設計師、掌舵者等，以防止「過度鼓吹」。但官方和民間仍大肆吹捧，包括軍方一個步兵旅印製「習主席語錄」；中共中央宣傳部撐腰的「紅歌演唱會」在人民大會堂上演；人民日報與中央電視台合拍「人民領袖」；以及中共中央政治局常委王滬寧形容習思想為「二十一世紀馬克思主義」等。

不過，亦有令人聯想到文革時代崇毛的「過火」做法，被當局叫停。北京歷史學者章立凡認為，當地方過度「揣摩上意」，官方就會出手阻止，以免口徑不一致。習近平近期獲美國「富比世」雜誌評為今年全球最具權威人士，但中國媒體刊登消息後又紛紛刪除。法國國際廣播電台指出，此舉可能是因為文中提到「習享有的個人崇拜是毛澤東後不曾有過的」等評論，並非習所樂見。