IS轉進東南亞 滲透穆斯林大國印尼

2018-05-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」涉及的恐怖攻擊行動近年來席捲東亞南各國，尤其是穆斯林人口最多的印尼。ＩＳ在東南亞的發展，始於二○一六年一月雅加達連環爆炸及槍擊案，導致四名平民及四名凶嫌死亡，效忠ＩＳ的印尼本土激進組織「神權游擊隊（ＪＡＤ）」據信為始作俑者，ＩＳ自此開始吸引東南亞「聖戰士」加入。

ＩＳ在雅加達恐攻後開始在東南亞發動宣傳攻勢，包括在影片中使用印尼人士、威脅政府及警方，慫恿其支持者發動更多攻擊。二○一七年，印尼武裝部隊總司令卡鐸指出，ＩＳ已擴張至該國各省。迄今，印尼已有至少三十個組織宣誓效忠ＩＳ，部分團體甚至揚言在東南亞建立ＩＳ官方省份。

此外，印尼據信已有數百人前往敘利亞及伊拉克加入ＩＳ。新生代極端份子是從網路及聖戰士網站吸收激進思想，與舊世代的極端份子較無關聯。專家指出，新生代認為舊世代過於怯弱，進而決定分裂成較小的新團體，以便在警方追緝下有效運作。

其中，印尼神權游擊隊於二○一五年成立，由二十多個極端團體組成，一六年宣誓效忠ＩＳ領袖巴格達迪，在當年雅加達恐攻後聲名狼藉。美國國務院去年已將其列入特別指定全球恐怖份子（ＳＤＧＴ）名單。

據信神權游擊隊精神領袖阿曼（Aman Abdurrahman）在印尼聖戰士間擁有重大影響力，他被視為所有ＩＳ支持者在印尼的實質領袖，與ＩＳ高層保持聯繫。他已被關押十二年，因煽動追隨者從事恐怖主義活動面臨審判。

在ＩＳ近期承認犯下的數起印尼恐攻事件中，多數是由神權游擊隊執行，包括去年雅加達巴士站自殺炸彈攻擊，造成三名警員死亡、數十人受傷。神權游擊隊還涉嫌策劃以汽油彈攻擊一座教堂，導致一名幼兒喪命，並計畫於耶誕節發動自殺炸彈攻擊未果。