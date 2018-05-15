印尼連2天恐攻 又是一家子犯案

2018-05-15

5口之家攻擊警察總部 剩8歲女

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼第二大城泗水（Surabaya）繼十三日一家六口向三座教堂發動自殺炸彈攻擊後，當地警察總部十四日也慘遭同類型襲擊，同樣效忠極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」印尼分支「神權游擊隊（ＪＡＤ）」的一家五口，騎乘兩輛機車在警察總部大門引爆身上炸彈，除一名八歲女童外，其他四人全數喪命，另造成四名警員和六名民眾受傷。

泗水市警察總部的監視器畫面顯示，十四日上午約八時五十分，一輛汽車駛至總部入口安檢哨後，分別載有兩人及三人的兩輛機車，從汽車左後方駛近，在被警員示意停下檢查後，不久即相繼發生爆炸，威力之大導致在場多人被炸飛或倒地。印尼國家警察總長狄托（Tito Karnavian）指出，攻擊者為一個五人家庭，其中父母和兩名兒子當場身亡，八歲幼女則被衝擊波震飛，已送醫救治。

這是泗水二十四小時內第二起自殺炸彈攻擊。十三日清晨，一個六口家庭分頭對三座基督教教堂發動襲擊，造成攻擊者在內至少十四人死亡、四十人受傷，犯案的父親狄塔（Dita Oepriyanto）證實是支持ＩＳ的印尼本土激進組織「神權游擊隊」小頭目，ＩＳ也出面承擔責任。同日晚間九時，在距離泗水約卅公里的蘇達約縣（Sidoarjo）的一座公寓五樓，也發生土製炸彈爆炸事故，造成一對夫婦和長女身亡。

57恐怖份子已進入首都雅加達

狄托指稱，三起爆炸事件的凶嫌具有關聯性─教堂案的父親狄塔，與警察總部和公寓事件的家庭彼此認識，而公寓裡查獲的土製炸彈，也與教堂周邊發現的炸彈如出一轍。因此，警方認定，公寓爆炸事件的家庭並非受害者，可能也是「神權游擊隊」成員，該處則是這些恐怖份子製作炸彈的基地。當晚，公寓裡的該戶家庭不慎引爆炸彈，導致母親和長女身亡，警方隨後在屋內發現手持引爆裝置的父親，遂將其擊斃。

專家指出，過去曾前往敘利亞與ＩＳ「並肩作戰」的約一千一百名印尼人，可能有一部分已經返國，此次接連發生的自殺炸彈攻擊，意味著印尼內部的極端組織聯繫網絡恐已重新建立。「印尼警察觀察組織」十四日公布的資料顯示，來自印尼六個地區的五十七名恐怖份子，可能已進入首都雅加達。