以色列歌手「聲」援#MeToo 歐洲歌唱大賽奪冠

2018-05-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球約兩億人收視的歐洲歌唱大賽（Eurovision），十二日在葡萄牙首都里斯本舉行決賽，以色列女歌手芭茲萊（Netta Barzilai）以一首名為「玩具」（Toy）的動感歌曲，響應全球範圍展開的「我也是（#MeToo）」女權運動，擊敗其他二十五名參賽者奪冠，令以國民眾興奮地湧上街頭手舞足蹈。

芭茲萊身穿鮮艷日本和服、頂著藝伎髮型，模仿雞的動作及咕咕叫聲，表演一開始便吸引目光。接著她演唱輕快的電音歌曲，唱著「我不是你的玩具」等宣揚女權的歌詞，其驚人表現深獲觀眾與評審青睞，令她以五百二十九高分拿下冠軍。

今年二十五歲的芭茲萊，曾為以色列海軍樂團歌手，她在現場演出時經常使用音效機器，本次大賽則以和聲歌手製造類似音效。她的歌曲曾被形容為以快樂有趣情境，傳遞女性權益及正義等訊息。

頒獎時，芭茲萊從去年葡萄牙籍冠軍索布拉爾（Salvador Sobral）手中取過獎盃，高興喊著「感謝你們接受我們之間的差異，感謝你們讚頌多元文化」，以及「下次耶路撒冷見」。按照大賽慣例，當屆冠軍國將成為下屆主辦國，亦即以色列將主辦明年大賽。加上這次奪冠，以國已四度在這場年度盛會中摘冠，最近一次是一九九八年。

為此，以色列數千民眾在特拉維夫拉賓廣場等地大肆慶祝，甚至有人忘情地跳進公共噴泉裡，就連海外猶太僑民也同感榮耀，聲稱這場勝利慶祝了以國建國七十週年。以色列總理納坦雅胡致電恭賀芭茲萊為國爭光，盛讚她是「以國最佳大使」。

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今年歐洲歌唱大賽決賽的全球收視率估計約兩億人次，更勝美國超級盃賽事，但期間曾發生幾段插曲。英國參賽者蘇利（SuRie）在演唱時，曾有抗議人士跑上台奪走麥克風；此外，中國湖南衛視旗下網路電視「芒果TV」在轉播時，剪掉第一場準決賽的同志內容表演片段，並以馬賽克遮住象徵同志的彩虹旗，主辦單位因此決定禁止中國轉播第二場準決賽與決賽。

  • 以色列女歌手芭茲萊十二日在葡萄牙里斯本舉行的第六十三屆歐洲歌唱大賽中奪冠。（法新社）

    以色列女歌手芭茲萊十二日在葡萄牙里斯本舉行的第六十三屆歐洲歌唱大賽中奪冠。（法新社）

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