以色列歌手「聲」援#MeToo 歐洲歌唱大賽奪冠

2018-05-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球約兩億人收視的歐洲歌唱大賽（Eurovision），十二日在葡萄牙首都里斯本舉行決賽，以色列女歌手芭茲萊（Netta Barzilai）以一首名為「玩具」（Toy）的動感歌曲，響應全球範圍展開的「我也是（#MeToo）」女權運動，擊敗其他二十五名參賽者奪冠，令以國民眾興奮地湧上街頭手舞足蹈。

芭茲萊身穿鮮艷日本和服、頂著藝伎髮型，模仿雞的動作及咕咕叫聲，表演一開始便吸引目光。接著她演唱輕快的電音歌曲，唱著「我不是你的玩具」等宣揚女權的歌詞，其驚人表現深獲觀眾與評審青睞，令她以五百二十九高分拿下冠軍。

今年二十五歲的芭茲萊，曾為以色列海軍樂團歌手，她在現場演出時經常使用音效機器，本次大賽則以和聲歌手製造類似音效。她的歌曲曾被形容為以快樂有趣情境，傳遞女性權益及正義等訊息。

頒獎時，芭茲萊從去年葡萄牙籍冠軍索布拉爾（Salvador Sobral）手中取過獎盃，高興喊著「感謝你們接受我們之間的差異，感謝你們讚頌多元文化」，以及「下次耶路撒冷見」。按照大賽慣例，當屆冠軍國將成為下屆主辦國，亦即以色列將主辦明年大賽。加上這次奪冠，以國已四度在這場年度盛會中摘冠，最近一次是一九九八年。

為此，以色列數千民眾在特拉維夫拉賓廣場等地大肆慶祝，甚至有人忘情地跳進公共噴泉裡，就連海外猶太僑民也同感榮耀，聲稱這場勝利慶祝了以國建國七十週年。以色列總理納坦雅胡致電恭賀芭茲萊為國爭光，盛讚她是「以國最佳大使」。

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今年歐洲歌唱大賽決賽的全球收視率估計約兩億人次，更勝美國超級盃賽事，但期間曾發生幾段插曲。英國參賽者蘇利（SuRie）在演唱時，曾有抗議人士跑上台奪走麥克風；此外，中國湖南衛視旗下網路電視「芒果TV」在轉播時，剪掉第一場準決賽的同志內容表演片段，並以馬賽克遮住象徵同志的彩虹旗，主辦單位因此決定禁止中國轉播第二場準決賽與決賽。