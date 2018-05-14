美要求北韓運出核彈 換放寬經濟制裁

2018-05-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓中央通信社十二日引述其外交部聲明報導，平壤當局預定二十三至二十五日間舉行豐溪里核試場拆除儀式，邀請美國等五國記者在現場見證，甚至將開放領空，方便受邀媒體前往採訪，確切時間則視天候而定。美國總統川普隨即推文表示感謝，聲稱平壤在六月十二日他與北韓領導人金正恩舉行高峰會前關閉核試場，乃「極為明智又優雅的表態！」但分析家指出，儘管此舉確屬正面，但影響範圍和實際作用有限。

北韓將關核試場 分析家指作用有限

另據南韓韓聯社引述高層消息人士報導，在「川金會」前的協商中，美方要求北韓將包括核彈頭、核裂變物質與洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）等「相當一部分」，在川金會後數月內先運出國，以交換美國放寬經濟制裁。據信北韓正「慎重探討此事」。分析指出，這或許是川普政府「利比亞模式棄核」與平壤方面「分階段、同步非核化」方案的折衷方案。

據報導，美國國家安全顧問波頓主張，北韓棄核應採用「利比亞模式」，即先棄核後補償。而金正恩提出的「分階段、同步非核化」是指北韓分階段棄核的同時，必須同步獲得美國解除制裁，以及美國提供相應援助、補償等。北韓對此持何種態度目前仍不得而知。

北韓自二○○六到一七年共六度核試，均在其東北部咸鏡北道吉州郡豐溪里核試場進行。但韓聯社報導，由於聲明並未表明是否提供現場直播，故海外記者在現場目睹後，可能必須南下到兩百多公里外的北韓江原道元山市才能發稿，時間恐延宕數小時，世人方可看到爆破時的影像。至於為何未邀日本媒體，南韓「國家安保戰略研究院」研究員趙成烈認為，北韓似乎刻意將日方排除在外。

是否提供現場直播仍未定

四月份兩韓峰會後，南韓總統府青瓦台曾說，金正恩表示願對國際專家公開整個拆除過程，但在前述聲明裡並未指明是否也允許專家現場觀禮。青瓦台十三日對北韓此舉表示歡迎，韓聯社並引述青瓦台核心人士報導，豐溪里共四條坑道，其中三號坑道的狀況完好無損，四號坑道不久前還曾進行挖掘作業，故朝方炸毀坑道並撤離相關人員之舉，具有「重大意義」。

美國麻省理工學院政治學教授那蘭（Vipin Narang）推文指稱，北韓此舉不壞，但不過是「不用付出代價的訊號」，平壤「也許覺得有一陣子不用再做什麼（核子）試驗」。前美國洛薩拉摩斯國家實驗所（ＬＡＮＬ）主任、北韓核計畫專家赫克爾（Siegfried Hecker）也指出，此舉雖屬「正面的一大步」，但北韓還必須關閉生產鈽的反應爐，並將鈾提煉廠開放檢查。