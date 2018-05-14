3教堂遭連環恐攻 印尼13死41傷

2018-05-14

一家6人當炸彈客 最小為9歲女童

〔編譯張沛元／綜合報導〕在即將進入齋戒月前夕，印尼第二大城泗水（Surabaya）十三日一早發生自殺炸彈連環攻擊事件，包括兩名稚女在內的一家六口，分別攻擊當地三座基督教教堂，造成至少十三人死亡、四十一人受傷，為穆斯林人口居全球之冠的印尼近年來死傷最慘重的攻擊事件，伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）已宣稱犯案。警方研判，攻擊原因可能與稍早的一起監獄暴動有關。

疑報復激進組織高層被捕

這是印尼自二○○○年平安夜一連串炸彈攻擊、造成十五人死亡與近百人受傷以來，以教會為目標的最嚴重攻擊行動，造成至少七人外加六名自殺炸彈客喪生。警方表示，攻擊發生在當地時間十三日上午約七時三十分（台灣時間同日八時三十分），率先遭到攻擊的是聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church），數分後ＧＫＩ教堂（GKI Diponegoro Church）也傳出爆炸聲，最後是泗水中央聖靈降臨教派教堂（Centre Pentacostal Church）。

遇襲教堂被警方拉上封鎖線，玻璃與水泥塊散落一地；電視畫面顯示一輛汽車被大火吞噬，冒出濃煙。警方稍後在爆炸現場尋獲兩枚（另一說為三枚）未爆彈，並進行引爆。

一家人曾前往敘利亞

本案最驚人之處在於炸彈客為一家六口。印尼警察總長狄托指出，這一家人包括父母、十八歲與十六歲的兒子，以及十二歲與九歲的女兒，他們與支持ＩＳ的印尼本土激進組織「神權游擊隊」（ＪＡＤ）有關，一家人此前還曾前往ＩＳ盤據的敘利亞；父親狄塔．普瑞延都是ＪＡＤ的小頭目，駕駛裝滿炸藥的汽車前往泗水中央聖靈降臨教派教堂，兩名青少年兒子騎機車前往聖瑪利亞教堂引爆炸彈，母親普姬．庫斯瓦提則帶著兩名稚女，在腰間綁著炸彈進入ＧＫＩ教堂；三處現場均為自殺攻擊，但炸彈類型不同。

ＩＳ已透過與其掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）發表聲明，聲稱本案為該組織所為。ＩＳ過去也曾宣稱犯下印尼近來數起攻擊，而這些攻擊多半是由追隨ＩＳ的ＪＡＤ執行。狄托表示，泗水教堂三連爆可能與ＪＡＤ報復其高層被捕，以及當局稍早鎮壓由ＪＡＤ人犯挑起的雅加達郊區監獄的致命暴動有關。

印尼總統佐科威痛斥，自殺炸彈客的攻擊是「非常野蠻與泯滅人性的懦夫行為」，呼籲民眾團結對抗恐怖主義。印尼的基督教會與穆斯林團體也同聲譴責此一暴行。以往的經驗顯示，印尼在即將進入齋戒月前是治安危險期，也是恐怖組織發動攻擊的時機點 。