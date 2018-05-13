倫敦公共運輸 擬禁垃圾食品廣告

2018-05-13

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕倫敦市長薩迪‧可汗（Sadiq Khan）又出新招，計畫提出一項全面禁止垃圾食品在倫敦公共運輸系統刊登廣告的激進方案。這項英國首創的計畫，主要是針對兒童肥胖問題而來，未來還希望在學校周圍四百公尺範圍內，禁設新的垃圾食品外賣店。

英國連年高居歐洲最胖國之首，過胖年齡不斷下探中，倫敦正是歐洲最多超重兒童及最高肥胖率的城市之一，十至十一歲的兒童約近四成過重。可汗就相關方案諮詢各方意見，認為禁止高脂肪、高鹽和高糖的垃圾食飲，對下一代的健康至為重要，因此決定從全倫敦公共運輸系統下手。

可汗認為，英國首都的兒童過胖問題已經是一個「計時炸彈」，因此在他的「倫敦食品政策」中，列出這項禁止垃圾食品廣告案。倫敦市長發言人表示，各公司將來可選擇更健康的食品，像是沙拉或水等替代漢堡跟糖水做為廣告素材。兒童健康專家們多支持這項方案，但英格蘭廣告聯合會認為這種做法的影響力不高。

工黨籍的可汗是倫敦第一位穆斯林市長，父母均是巴基斯坦裔移民。他在二○一六年剛當選時，就針對倫敦地鐵刊登的「沙灘身材」減肥廣告開刀，禁止倫敦公共交通網路未來刊登任何「有損民眾自尊」的廣告。

可汗上任後要求倫敦交通局（ＴＦＬ）成立一個獨立的廣告指導委員會，專門監管廣告內容。倫敦市政府認為，倫敦交通局的廣告看板是全球最具價值的廣告點，其與電視、網路或印刷媒體不同，乘客置身其中若感覺受到冒犯或不快，無法轉台或翻頁，因此當局有責任「確保所刊登的廣告適合這種特殊環境」。

大倫敦區內包括地鐵、巴士、輕軌電車和近郊火車等運輸系統的廣告看板，都由倫敦交通局負責刊登，每年至少有一萬兩千個廣告看板，二○一六至一七年會計年度的食品和飲料廣告，就貢獻了兩千萬英鎊（約八億台幣）收入，八年半內預計可賺逾十五億英鎊，這些收入將投資在交通網的維修與興建上。