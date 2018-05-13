洛克斐勒世紀之售 拍出249億天價

2018-05-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年以一○一歲高齡辭世的美國「摩根大通」集團前執行長暨慈善家大衛‧洛克斐勒，生前與一九九六年身故的愛妻佩姬合力投資之藝術品一五六四件，由後代全數捐為慈善之用後，本月初於全球最大藝術品拍賣公司「佳士得」的「佩姬與大衛‧洛克斐勒蒐藏品」美國紐約拍賣會亮相。這場「世紀之售」歷經十一天畫下句點，含網路交易及三天現場拍賣，敲出將近八．三二五億美元（約台幣二四九．三億），再創全球拍賣史上單一蒐藏者名下珍品拍賣的最高金額。

先前紀錄保持者為法國時尚大師夫妻檔聖羅蘭與貝赫傑，他們的蒐藏品在○九年佳士得法國巴黎拍賣會開出四．八四億美元總成交價。除了超越聖羅蘭夫婦，本次拍賣會另寫下全球藝術品市場的多項里程碑：一九六八年成為洛克斐勒蒐藏品的西班牙藝術大師畢卡索畫作《拿著花籃的小女孩》，八日以一．一五億美元（約台幣三十四．四億）落槌，為整場拍賣會最高價藝術品，也成為全球拍賣史第六貴畫作。

亞軍則是法國畫家莫內《綻放的睡蓮》，成交價為八四六○萬美元，同時刷新這位印象派代表人物作品過去最高八一四○萬美元身價；野獸派創始人、法國畫家馬蒂斯的作品拍賣價，也由《側臥的宮娥與玉蘭花》開出八○七○萬美元新高；還有墨西哥畫家里維拉（Diego Rivera）的《對手》（Los Rivales），以九七○萬美元賣出，為拉丁美洲藝術品價格寫下新頁。

大衛‧洛克斐勒生於二十世紀初美國最富有的洛克斐勒家族，祖父乃全球第一間大規模跨國公司「標準石油」創辦人暨全球首富與史上第一位億萬富豪，慈善事業自此成為家族傳統；母親則是美國紐約「現代藝術博物館」創辦人之一，造就了他的藝術品味。

這次拍賣會的全部收益，將提供給各大非營利組織，包括大衛‧洛克斐勒的母校哈佛大學，他二○○八年就曾捐一億美元，是該校一六三六年建校以來，收過最大筆的校友回饋；還有美國阿卡迪亞國家公園，乃其全家熱愛的勝地，大衛‧洛克斐勒一百歲大壽時也捐過一千英畝地。