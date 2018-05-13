利誘金正恩 文在寅親遞兩韓共榮USB

2018-05-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報報導，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩四月二十七日舉行峰會時，文在寅曾親手把一個ＵＳＢ隨身碟交給金正恩。據紐時和南韓韓聯社報導，文在寅上月三十日主持南韓總統府青瓦台內部會議時透露，裡面儲存的資料是圖表與影片，他在這些檔案中，為朝鮮半島擘畫了一幅「新的經濟地圖」，包括替北韓新建鐵路及發電廠，只要金正恩願意放棄核武。

紐時分析，由於文在寅認為，金正恩有意成為「北韓的鄧小平」推動「改革開放」，所以才想藉由兩韓未來可能的榮景「利誘」金正恩，攻心為上。文在寅相信，金正恩或許願拿核武做交易，換取北韓所需的外交及經濟援助。

據報導，為了詳細說明北韓可從無核化中獲得什麼好處，促使文在寅當天把隨身碟拿給金正恩。而在「文金會」後，文在寅稱讚對方「思想開放又務實」。南韓統一部前部長李鍾奭指出，對金正恩而言，他發展北韓經濟的渴望，其實與擁有核武一樣強烈。但他了解，若保留核武，在國際制裁下，他將無法讓北韓經濟像中國那樣快速成長。

首爾智庫「世宗研究所」分析師鄭相昌認為，金正恩「正處在十字路口」，他可以繼續推動武器計畫，因此面臨更嚴重的孤立與可能的經濟崩潰，抑或將核武當籌碼，交換美、朝關係正常化、締結韓戰和約及復甦北韓經濟。

南韓決策者認為，兩韓必須先在經濟上一體化，日後統一，才能減少混亂。南韓也欲透過朝鮮半島縱貫鐵路，讓其商品更快且成本更低地出口到中國、俄羅斯甚至歐洲，同時進口俄國的石油與天然氣等能源。然而，除非北韓無核化，否則這些藍圖、願景都不可能成真。