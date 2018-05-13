北韓若棄核 美願幫忙拚經濟

2018-05-13

北韓最快523拆除豐溪里核試場

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十一日於華府表示，他九日再度赴平壤時，曾當面對北韓領導人金正恩表明，華府承諾，只要金正恩同意放棄核武，美方將與平壤合作，重建因國際社會制裁受重創的北韓經濟。龐皮歐還說，在歷史上，美國常與宿敵化敵為友，美方亟盼北韓能成為其「密切夥伴」，而非敵人。

邀請五國媒體見證拆除過程

北韓官媒朝中社十二日宣布，將在五月二十三至二十五日間視天候狀況，舉行核試場關閉儀式，正式拆除豐溪里核試場。整個過程包括炸毀核試場坑道後封閉入口，以及移除所有觀察設施、研究大樓和安全哨所，也將邀請中國、南韓、美國、英國與俄國記者參觀封閉後的核試場。

金正恩與美國總統川普預定六月十二日在新加坡舉行的「川金會」在即，龐皮歐十一日與來訪的南韓外長康京和，協調美、韓為川金會所做的準備工作。龐皮歐說，他九日與金正恩的會談，既「熱誠」、「有建設性」且「良好」。雙方談到美、朝的歷史和兩國間存在的挑戰，也論及金正恩希望如何著手進行無核化，以及他是否已做好準備，好換取一旦他準備好全面實施無核化，美方備妥提供給他的保證。

龐皮歐提到，他與金正恩對美、朝當前的共同目標，有很清楚的認識。他向金正恩說，若北韓勇於快速採取無核化的行動，美方準備與北韓合作，讓北韓達成與南韓同樣的繁榮水準。龐皮歐還說，兩人聊到，美國昔日的敵國，現在往往是其緊密的夥伴，美方希望對北韓也能達成同樣的結果。

龐皮歐說，他有信心，美、朝雙方對川、金兩人、甚至南韓總統文在寅想要的朝鮮半島無核化成果有所共識。但他也強調，我們亟需完善的查證計畫，將與全球夥伴共同執行，完全、可查證的無核化，將使北韓不再是南韓、美國等國的威脅。他說，「終極目標為何，我想（美朝已）完全達成共識」。

可讓北韓與南韓同樣繁榮

康京和也表示，她與龐皮歐均同意，川金會將是解決北韓核子議題和確保朝鮮半島永續和平的歷史良機。兩人同時重申，華府及首爾目標一致，皆為實現半島完全、可驗證且不可逆的無核化。有關駐韓美軍是否裁減甚至撤離，她強調，過去六十五年來，駐韓美軍在半島扮演了嚇阻、和平與穩定的關鍵角色，任何有關駐韓美軍的調動，都不該是川金會中討論的議題。

五角大廈前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）認為，若朝鮮半島的和平進程快於無核化進程，則有危險，恐予平壤試圖分化首爾與華府的可乘之機。美國前總統布希任內的國務卿萊絲也給川普三點建議，即讓專家來擬定川金會欲達成的協議，別在與金正恩談判時不顧日本、南韓等其他國家的利益，也別急著裁減或撤離駐韓美軍。

一九九四年代表華府與平壤簽署「核子架構協議」的賈魯奇（Robert Gallucci）則說，川金會務必達成釐清無核化確切含義的目標，且北韓應承諾「在合理的時間內」放棄核武、可裂變物質和核子計畫。