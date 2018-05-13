剿滅IS後首次國會大選 伊拉克總理打英雄牌拚連任

2018-05-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在宣布剿滅伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）五個月後，伊拉克十二日舉行四年一度的國會大選。此次選情紊亂，三大勢力各有隱憂：主流什葉派嚴重分歧，總理阿巴迪（Haider al-Abadi）雖打出抗ＩＳ「英雄牌」，但振興經濟、打擊貪腐不力；遜尼派在ＩＳ影響下進一步削弱；庫德族則因獨立失敗而元氣大傷。因此，沒有任何候選人或聯盟具明顯優勢可在國會取得多數，選民也普遍看淡新領袖可帶來穩定和繁榮。

本次國會大選盛況空前，計有六九九○名候選人角逐三二九個席次，包括占廿五％、共八十三席的女性保障名額，以及九個少數族群席次，選民人數約為一八二○萬人，並首次採用電子投票系統，以防舞弊及加速點票，選舉結果預計在投票下午六時（台灣同日晚上十一時）結束後的四十八小時內出爐。

美國支持總理阿巴迪

伊朗挺挑戰者阿米利

四年前在ＩＳ占領全國三分之一領土之際上任的總理阿巴迪，在美國為首的聯軍及什葉派大國伊朗當局相助下進行圍剿，終在去年十二月宣布成功擊潰ＩＳ，之後又向非主流遜尼派示好，並阻止北部庫德族的獨立運動，均被視為其重大政績。然而，在全球油價下跌，以及國內政治僵局難解的影響下，阿巴迪無力振興困頓經濟，也未能打擊政府貪腐，則成為其連任路上的絆腳石。

事實上，最具影響力的什葉派此次未能整合，反而分裂成五個小黨參選，阿巴迪的「勝利（Nasr）」聯盟，將遭遇獲強硬派支持的前總理馬利基（Nouri al-Maliki），以及什葉派民兵組織指揮官阿米利（Hadi al-Amiri）等勢力的挑戰。

華盛頓郵報指出，阿米利當年因對抗前獨裁總統海珊而長年流亡伊朗，更在「伊朗革命衛隊」（IRGC）協助下訓練其民兵部隊。過去四年來，阿米利的部隊與獲得美國軍事支援的阿巴迪政府軍一樣，都是打擊ＩＳ的重要力量。因此，阿米利被視為伊朗在伊拉克鞏固勢力的重要人物，其勝選將被視為伊朗的勝利。相較之下，阿巴迪則是華府屬意的人選，這場選舉因而被形容為「伊朗力挺的挑戰者，對決美國支持的當政者」。

路透指出，對於政客及所謂「戰爭英雄」的選舉承諾，許多伊拉克平民早已不抱希望。巴格達一名選民坦言，「哪一方都很糟，我不會去投票」。目前因戰亂而流離失所的伊拉克人尚有逾兩百萬名，ＩＳ餘孽也仍伺機而動，當局因此在全國部署九十萬名軍警，機場和邊界也在投票日全天關閉。