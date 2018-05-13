馬國新內閣 華裔林冠英任財長

2018-05-13

納吉布限制出境 安華將於15日獲釋

〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕馬來西亞總理馬哈地十二日宣布重要內閣人事，勝選的「希望聯盟」旗下四大黨高層皆位居要職，其中民主行動黨領袖林冠英出任財政部長，為馬國華裔暌違四十四年後再度出任該職。此外，因雞姦罪入獄的希盟實權領袖、馬國前副總理安華，確定十五日獲釋；敗選的前總理納吉布則宣布辭去「國民陣線」與「巫統」主席，同時他也遭馬國移民局限制出境。

44年來首位華人財長

馬哈地公布的首波內閣名單，包括由前副總理、希盟成員「馬國原住民團結黨」主席慕尤丁出任內政部長，希盟成員「國家誠信黨」主席莫哈末沙布出任國防部長，以及希盟成員「民主行動黨」秘書長林冠英出任財政部長。這是自一九七四年以來，馬國華人再度出任該職，也是馬國繼李孝式與陳修信之後，第三位華裔財政部長。林冠英在被問到馬國華人重掌財政部時表示，他並不以華裔自居，他是馬來西亞人，「我不知道已經有四十四年這麼長的時間了，我們都是大馬人，我要專注於協助所有大馬人」。

五十八歲的林冠英祖籍為中國福建，出身政治世家，其父林吉祥為馬國知名反對派領袖；林冠英具有會計師資格，也曾任職銀行界，之後轉戰政壇，○八年起出任檳城首長至今，任內成功重建檳城經濟。預料林冠英上任百日的要務之一，在於廢除不受歡迎的貨物與消費稅，施政上可能將接受由馬哈地邀請組成的「傑出人物理事會」指導。這五名傑出人物多是財經專家，包括兩名華裔︱︱馬國首富郭鶴年與負責經濟發展的前聯合國助理秘書長孫達蘭，另外還有前國家銀行總裁塞蒂、前財長達因，與前國油主席哈山馬力肯。

在此同時，希盟實權領袖安華之女努魯伊莎十二日證實，其父安華確定十五日獲釋。安華在○八年因雞姦罪遭判刑五年，一五年最高法院駁回上訴；但安華始終否認有罪，痛斥一切都是政治陰謀；大馬最高元首蘇丹在希盟勝選後，已同意特赦安華，而根據馬哈地與希盟的協議，安華將在兩年後接任總理大位。馬哈地在勝選後，便已提名希盟最大黨人民公正黨全國主席、安華之妻旺阿芝莎出任副總理。

此外，馬哈地十二日證實，已禁止前總理納吉布出境，以及把在貪瀆案中為納吉布開脫的馬國檢察總長革職。納吉布十二日宣布辭去國民陣線與巫統主席，為敗選負責。他稱國陣敗選是因為打輸形象戰，以致失去人民支持。稍早他曾透過臉書表示，會在選後偕同家人出國散心，引發潛逃海外的疑慮，甚至有抗議民眾前往機場試圖堵人，但一直沒見到納吉布出現。馬國移民局十二日將納吉布夫婦列入限制出境名單，納吉布得知後表示會尊重移民局決定，會與家人一同留在馬國。