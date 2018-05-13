馬國新內閣 華裔林冠英任財長

2018-05-13

納吉布限制出境 安華將於15日獲釋

〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕馬來西亞總理馬哈地十二日宣布重要內閣人事，勝選的「希望聯盟」旗下四大黨高層皆位居要職，其中民主行動黨領袖林冠英出任財政部長，為馬國華裔暌違四十四年後再度出任該職。此外，因雞姦罪入獄的希盟實權領袖、馬國前副總理安華，確定十五日獲釋；敗選的前總理納吉布則宣布辭去「國民陣線」與「巫統」主席，同時他也遭馬國移民局限制出境。

44年來首位華人財長

馬哈地公布的首波內閣名單，包括由前副總理、希盟成員「馬國原住民團結黨」主席慕尤丁出任內政部長，希盟成員「國家誠信黨」主席莫哈末沙布出任國防部長，以及希盟成員「民主行動黨」秘書長林冠英出任財政部長。這是自一九七四年以來，馬國華人再度出任該職，也是馬國繼李孝式與陳修信之後，第三位華裔財政部長。林冠英在被問到馬國華人重掌財政部時表示，他並不以華裔自居，他是馬來西亞人，「我不知道已經有四十四年這麼長的時間了，我們都是大馬人，我要專注於協助所有大馬人」。

五十八歲的林冠英祖籍為中國福建，出身政治世家，其父林吉祥為馬國知名反對派領袖；林冠英具有會計師資格，也曾任職銀行界，之後轉戰政壇，○八年起出任檳城首長至今，任內成功重建檳城經濟。預料林冠英上任百日的要務之一，在於廢除不受歡迎的貨物與消費稅，施政上可能將接受由馬哈地邀請組成的「傑出人物理事會」指導。這五名傑出人物多是財經專家，包括兩名華裔︱︱馬國首富郭鶴年與負責經濟發展的前聯合國助理秘書長孫達蘭，另外還有前國家銀行總裁塞蒂、前財長達因，與前國油主席哈山馬力肯。

在此同時，希盟實權領袖安華之女努魯伊莎十二日證實，其父安華確定十五日獲釋。安華在○八年因雞姦罪遭判刑五年，一五年最高法院駁回上訴；但安華始終否認有罪，痛斥一切都是政治陰謀；大馬最高元首蘇丹在希盟勝選後，已同意特赦安華，而根據馬哈地與希盟的協議，安華將在兩年後接任總理大位。馬哈地在勝選後，便已提名希盟最大黨人民公正黨全國主席、安華之妻旺阿芝莎出任副總理。

此外，馬哈地十二日證實，已禁止前總理納吉布出境，以及把在貪瀆案中為納吉布開脫的馬國檢察總長革職。納吉布十二日宣布辭去國民陣線與巫統主席，為敗選負責。他稱國陣敗選是因為打輸形象戰，以致失去人民支持。稍早他曾透過臉書表示，會在選後偕同家人出國散心，引發潛逃海外的疑慮，甚至有抗議民眾前往機場試圖堵人，但一直沒見到納吉布出現。馬國移民局十二日將納吉布夫婦列入限制出境名單，納吉布得知後表示會尊重移民局決定，會與家人一同留在馬國。

  • 貪污醜聞纏身的前總理納吉布十二日為敗選辭去國民陣線與巫統黨主席職位，並遭馬國移民局限制出境。（歐新社）

    貪污醜聞纏身的前總理納吉布十二日為敗選辭去國民陣線與巫統黨主席職位，並遭馬國移民局限制出境。（歐新社）

  • 馬來西亞民主行動黨秘書長、檳城首長林冠英，獲得馬國新總理馬哈地任命擔任財政部長。（美聯社）

    馬來西亞民主行動黨秘書長、檳城首長林冠英，獲得馬國新總理馬哈地任命擔任財政部長。（美聯社）

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