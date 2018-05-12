闖立法會宣誓 港2議員非法集結罪成立

2018-05-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一六年九月第六屆香港立法會選舉勝出的香港本土派第一大黨「青年新政」成員梁頌恆與游蕙禎，因隔月宣誓加入侮辱中國的字詞與「香港獨立」元素而衍生的後續風波，除了兩人議員資格當年十一月中遭法院宣判無效，當月二日企圖於立法會自行宣誓引爆的衝突，也在本月十一日確定「非法集結」、「企圖強行進入」兩罪成立。刑責將於下月四日宣判，自認沒犯錯故不願當庭求情的兩人，不排除上訴的可能性。

由立法會議程來看，一六年十一月二日確實未排定當時候任的梁頌恆與游蕙禎重新宣誓，但他們企圖闖關，主席梁君彥不予承認；兩人遭保全人員架離會議廳時，部分民主派議員還設法護航，以致會議兩度暫停並改至會議室開會。不料梁、游與助理楊禮康、鍾雪瑩及張子龍也轉移陣地，衝撞混亂導致六名保全送醫，最後以梁君彥宣布休會收場。

除了梁、游兩人，涉案的上述三名前助理也一律被告，且十一日同樣兩罪皆成。但他們否認曾主動衝撞會議室保全一事，並堅稱彼此並未共謀；由於梁頌恆與游蕙禎案發時仍具候任議員資格，路透認為這是中國箝制香港政治異議的最新案例。

裁判官王詩麗強調，議員身分並非「非法集結」與相關刑事責任的護身符；若涉及暴力更確定犯罪，且衝撞行為無關議事，故法院有權管轄，不違反立法、司法、行政三權分立的「不干預原則」。