喪事喜辦？ 汶川大震10年變感恩日

2018-05-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○○八年五月十二日，芮氏規模七．九強震襲擊中國四川汶川地區，造成至少六萬九千人喪生。汶川縣政府五日宣布，汶川震災十週年當日將定名為「感恩日」，以彰顯災民獲得的「大愛」以及「湧泉之恩」，該消息引發中國網民抨擊「喪事喜辦」，一名網友諷刺質疑，「這是中國特色嗎？」

在強震中因校舍倒塌而痛失十歲兒子的陳齊英（譯音）說，「我們對政府感到質疑，因為他們未曾因豆腐渣工程負起責任，他們沒有給我們一個解釋」，她指出，所有究責的企圖皆被忽視或攔阻，當局攔截意圖上訪的家長團體。維權人士黃琦甚至因為追查真相被捕入獄三年，一六年十一月他再度被以「為境外非法提供國家秘密罪」名逮捕，關押迄今未獲審判。

五十五歲的黃琦一九九八年成立六四天網人權中心及網站，記錄當局濫權事蹟，○三年被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑五年，汶川震災後，他披露豆腐渣工程，被以「非法持有國家機密文件罪」二度繫獄，一一年六月出獄，一三年他曾說，當局禁止他訪問災區，以免他披露新的豆腐渣工程。

他八十五歲的母親蒲文清說，黃琦目前罹患心臟病、腎衰竭、腦水腫，身體暴瘦，「我真的擔心我的兒子會死在獄中」。國際特赦組織中國研究員潘嘉偉擔心，黃琦會變成另一個劉曉波。

對於中國媒體近來大肆「正面報導」，稱災區現在「山更美、天更藍、水更綠」，希望民眾感激政府重建德政，新聞平台「今日頭條」的微博上，有網友質疑，「感什麼恩？感誰的恩？……誰修的豆腐渣工程？誰批的。」也有網友說，「喪事當喜事辦是我們黨的特色，任何一次自然災害後，無一不是宣傳『社會主義制度優越性』」，一名網友也說，「叫紀念日不行？掛在嘴邊的感恩是最虛偽的感恩」。