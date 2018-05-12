蘇丹允特赦 安華可望接棒馬哈地

2018-05-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕馬來西亞新總理馬哈地十一日表示，大馬最高元首蘇丹莫哈末五世已同意特赦馬國前副總理安華，即免除其出獄後將被褫奪公權五年的刑罰。一般認為，這將替兩度入獄的安華重返政壇、入閣，甚至日後接棒馬哈地的總理寶座鋪路。保外就醫中的安華聲明，感謝馬國人民做出改變的勇氣，勝利屬於人民，「新政府矢言支持民主、公義及平等人權」。

高齡九十二歲、全球最年長的民選領導人馬哈地在覲見蘇丹莫哈末五世後說，這將是「完全的特赦」，意思是安華不只會被特赦，還會立刻獲釋，之後他將可自由地充分參政。擔任在野的「希望聯盟」榮譽主席的馬哈地選前就承諾，會將總理大位交棒給安華。

由於獄中表現良好獲減刑，七十歲的安華原定下月八日出獄。他因為動肩膀手術正在吉隆坡一家醫院休養，將成為新任副總理、也是馬國首位女性副總理的安華妻子旺阿芝莎十一日前往探病時說，其夫可能有望在一週內獲得完全特赦。

馬哈地並表示，將於十二日公布新內閣名單，除了他和旺阿芝莎外，還包括財政、外交、國防、內政等部部長在內的十位閣員。他強調，安華會不會入閣，「時間到了將有所決定」。他指出，內閣初步的策將以履行希望聯盟政見裡的競選承諾為主，包括取消二○一五年開始課徵的商品服務稅。

至於貪污醜聞纏身的前總理納吉布，馬哈地說，不會對他政治迫害，但若有罪證，他將會受審。馬哈地誓言追回國家基金一馬發展公司遭竊資金。該基金總值超過四十五億美元，美國司法部已發起訴訟，追討失竊的十七億美元資產。