川金會捨日內瓦 傳北韓「飛不到」

2018-05-12

會場可能選香格里拉飯店

〔駐美特派員曹郁芬、編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮副發言人夏哈（Raj Shah）十日證實美國總統川普與北韓領導人金正恩的川金會於六月十二日舉行，但不願說明是幾天的會議，或是會議進行不順利，有沒有可能再延長一天。他表示，川普會選在新加坡是因為星國與美國及北韓都有關係，可以確保川普與金正恩的安全，並且有中立性。

夏哈並且提到，新加坡一直都很慷慨。從歷史的紀錄來看，幾年前，中國和台灣領導人首次會談就是在新加坡舉行的。中國國家主席習近平與台灣前總統馬英九曾於二○一五年十一月七日在新加坡舉行馬習會。至於川普會跟金正恩舉行一對一會談，還是雙方將以大型會議方式進行，夏哈都以細節還在規劃中不願回答。

夏哈說，川金會距今還有一個多月，如果北韓有挑釁行為，對會議就可能造成不良影響。至於六月十二日能否在峰會中就北韓去核化達成協議，夏哈說，這至少是川普的目標，美國要一個全面、不可逆轉且可驗證的去核化。

星國安全中立 對北韓壓力較小

至於川金會可能地點，新加坡「海峽時報」指出，香格里拉飯店曾是「馬習會」所在地，更是亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」的舉辦場所，國際會議承辦經驗豐富外，位置上偏離主要幹道，安全條件更理想，再度雀屏中選的希望最濃厚。路透引述新加坡消息來源指出，「川金會」預定舉行一天，但如果兩國領袖任一人、或兩人都有意停留一晚，全新加坡只有一間飯店房間符合美國總統的維安需求，而該房正是香格里拉飯店的同名套房。

南韓聯合通訊社則再增列其他兩個選擇，包括以樓頂巨大船型設計為特色的濱海灣金沙酒店，以及星國著名旅遊地聖淘沙島的聖淘沙名勝世界。

韓聯社指出，朝、星兩國有一定程度外交關係，才使金正恩點頭移師星國。雙方的經貿交流活絡，星國截至前年國際制裁擴大前，都是北韓第七大貿易夥伴。兩國部長級人士也曾定期互訪，選在星國與美談判，帶給北韓的壓力較小。

北韓運輸機 航程不到三千公里

路透則引述南韓總統府官員指出，美方原本屬意的地點為瑞士日內瓦，但對北韓而言，星國才是可行方案。以平壤順安機場至星國約四千七百公里距離來看，俄製伊留申-62M（IL-62M）客機改造而成的金正恩專機，直飛不成問題，但負責載運其專車、隨行人員和安全設備的俄製IL-76運輸機，最遠飛行距離不足三千公里，可能得在越南河內降落加油。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日公布民調，美國有七十七％民眾認同「川金會」，比三月傳出消息時增加十五％。有五十三％認同川普處理北韓問題的方式，相較去年十一月兩人打口水戰時的卅五％，呈現大幅成長。