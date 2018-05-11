李嘉誠正式退休 長子李澤鉅接班

2018-05-11

90歲香港首富

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港首富李嘉誠在他七月底的九十歲生日之前，昨以長和及長實集團董事局主席身分主持最後一次股東大會後，正式退休，規模千億美元（約三兆台幣）的商業帝國交棒長子李澤鉅（五十三歲），李嘉誠任集團資深顧問，每年領取顧問金五千港元（約一．九三萬台幣）。

李嘉誠昨走進九龍紅磡海逸君綽酒店股東會場時，小股東鼓掌迎接，他發表退休感言，「過去四十六年來對得住股東」，迄今未收到過股東投訴，自己也未拿過薪水或分紅獎金；他從十二歲開始工作至今，明天仍會如常上班。長江實業一九七二年在香港上市。

自豪對得起股東 長江實業上市46年回報1500倍

李嘉誠強調，經商要把股東擺在第一位、派息要合理，不拿股東錢冒險，兩大原則是「不該賺的錢不賺，不該要的利益不要」。他回顧，當年堅持以三港元低價上市，若股東把股息存起來計，四十多年來回報已達一五○○倍。《富比世》雜誌二○一八年富豪榜估算，李嘉誠身家三四九億美元（約一兆四七○億台幣），事業遍及五十多國，員工數達卅一萬人。

後李嘉誠時代，繼承人李澤鉅及旗下帝國如何因應中國市場的挑戰備受矚目。經濟學家關焯照指出，李澤鉅影響力和商界關係都大不如父親，但擅長財務操作、併購後重組，預計未來李氏王國仍會向外擴張發展，但減少在中國投資。

習近平主政後 李嘉誠事業撤資「脫中」

眼光精準的李嘉誠在習近平主政後，事業開始「脫中」，二○一三年起有計畫地拋售在中國地產，把投資重心轉往歐洲、英國、加拿大、澳洲等地，被視為以「撤資」的實際行動來對北京投不信任票。

  • 高齡九十歲的香港首富李嘉誠昨以長和及長實集團董事局主席身分主持最後一次股東大會後，正式退休。（美聯社）

    高齡九十歲的香港首富李嘉誠昨以長和及長實集團董事局主席身分主持最後一次股東大會後，正式退休。（美聯社）

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