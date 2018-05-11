李嘉誠正式退休 長子李澤鉅接班

2018-05-11

90歲香港首富

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港首富李嘉誠在他七月底的九十歲生日之前，昨以長和及長實集團董事局主席身分主持最後一次股東大會後，正式退休，規模千億美元（約三兆台幣）的商業帝國交棒長子李澤鉅（五十三歲），李嘉誠任集團資深顧問，每年領取顧問金五千港元（約一．九三萬台幣）。

李嘉誠昨走進九龍紅磡海逸君綽酒店股東會場時，小股東鼓掌迎接，他發表退休感言，「過去四十六年來對得住股東」，迄今未收到過股東投訴，自己也未拿過薪水或分紅獎金；他從十二歲開始工作至今，明天仍會如常上班。長江實業一九七二年在香港上市。

自豪對得起股東 長江實業上市46年回報1500倍

李嘉誠強調，經商要把股東擺在第一位、派息要合理，不拿股東錢冒險，兩大原則是「不該賺的錢不賺，不該要的利益不要」。他回顧，當年堅持以三港元低價上市，若股東把股息存起來計，四十多年來回報已達一五○○倍。《富比世》雜誌二○一八年富豪榜估算，李嘉誠身家三四九億美元（約一兆四七○億台幣），事業遍及五十多國，員工數達卅一萬人。

後李嘉誠時代，繼承人李澤鉅及旗下帝國如何因應中國市場的挑戰備受矚目。經濟學家關焯照指出，李澤鉅影響力和商界關係都大不如父親，但擅長財務操作、併購後重組，預計未來李氏王國仍會向外擴張發展，但減少在中國投資。

習近平主政後 李嘉誠事業撤資「脫中」

眼光精準的李嘉誠在習近平主政後，事業開始「脫中」，二○一三年起有計畫地拋售在中國地產，把投資重心轉往歐洲、英國、加拿大、澳洲等地，被視為以「撤資」的實際行動來對北京投不信任票。