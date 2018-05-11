川普推特宣布：川金會 6月12日在新加坡舉行

2018-05-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十日宣布，他與北韓領導人金正恩的峰會將在六月十二日於新加坡舉行。當天稍早川普親自迎接獲得北韓釋放的三名美國公民返回美國，讓川普在峰會前得以宣揚他率先取得一場外交勝利。

親迎自北韓歸來的美國人質

川普十日透過「推特」宣布：「備受期待的金正恩與我的會晤，六月十二日將在新加坡舉行。我們兩人都將努力使這場會面成為對世界和平非常特別的時刻！」

十日凌晨將近三點，川普與夫人梅蘭妮亞親自在華府近郊的安德魯空軍基地，為獲釋的韓裔美國人金東哲、金相德及金學成接機。川普伉儷先登機私下向三人致意，之後一同步下飛機，跑道上美軍官兵報以熱烈掌聲和歡呼聲。金學成等三人發表聲明，對政府、總統、國務卿及美國人民深表感謝。金東哲透過翻譯說，獲釋「就像作夢，我們非常、非常高興」。

川普說，原訂在峰會期間釋放這三人，沒想到「他（金正恩）好意」讓三人提前離開，「我感謝金正恩」。問到這是否是他最感到驕傲的成就？川普說，「這是一大榮耀，但真正的光榮會是我們在擺脫核武上獲得勝利。」他說，美國與北韓正從新的立足點出發，「我們將…有非常重大的成功」，做到一年前大家都還說是不可能的事情。川普說希望有朝一日能走訪北韓，也相信金正恩想要把他的國家「帶進真實世界」。