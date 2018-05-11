以伊駁火 中東緊張急遽升高

2018-05-11

伊朗火箭突襲戈蘭高地 以色列反擊炸毀伊在敘國軍事據點

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對伊朗駐敘利亞戈蘭高地部隊，十日對同在這塊戰略要地的以國基地發射廿枚火箭攻擊，以色列軍方十日展開報復，出動多架戰機發射近七十枚飛彈，宣稱擊毀敘國境內幾乎所有的伊朗軍事目標。這是以色列自一九七三年中東戰爭以來，最大規模的空襲敘利亞行動，也寫下自敘國二○一一年內戰以來，以、伊兩軍在當地對抗的最激烈新頁，急遽升高中東緊張局勢。

2011年以來最激烈戰鬥

以軍九日指出，伊朗發射的廿枚火箭皆未擊中以國設施，且其中四枚來襲火箭遭以軍鐵穹系統攔截；反擊行動則搗毀了伊朗駐敘利亞數十個軍事據點，包括武器庫、後勤站與情報中心；敘軍加入戰線後，讓敘國首都大馬士革夜空更不寧靜，以軍也順勢摧毀其多項軍事設施，自身戰機則全身而退。

敘軍則坦承數個空防基地、雷達站、武器庫受到攻擊。和伊朗在敘利亞內戰站同一陣線的俄羅斯，則指以色列出動廿八架戰機及發射近七十枚飛彈，但逾半被敘軍成功攔截。敘國人權觀察團體則指出，以軍空襲造成廿三人死亡，都是伊朗陣營人士。目前伊朗政府尚無回應。伊朗先前因想力挽《伊朗核協議》而極力自制，僅反咬以軍近幾週空襲不斷。

以色列於一九六七年佔領戈蘭高地至今，但國際普遍承認該處為敘利亞領土。擁有高科技軍力的以國儘管過去七年已發動過逾百場空襲，但之前多疑似針對伊朗提供武器給黎巴嫩什葉基本教義派政黨「真主黨」一事；九日行動規模之大，已創空前紀錄。 事實上，以軍近月以來處於「非常高度警戒」狀態，明言反對伊朗「聖城軍」數千士兵長期駐軍敘利亞以支持敘國總統阿塞德一事，唯恐他們在內戰後滯留當地來對付以色列。

美英批伊挑釁 德法籲節制

對以、伊爆發衝突，西方國家一面倒支持以色列。美國與英國嚴厲譴責伊朗挑釁，指以色列有權利自衛，要求伊朗停止挑釁。德國總理梅克爾與法國總統馬克宏則呼籲雙方降低緊張。但馬克宏也在週末出刊的德國「明鏡週刊」專訪中指出，美國退出伊朗核協議，恐怕會打開「潘朵拉盒子」，可能引發一場戰爭 。俄國警告以色列的攻擊升高危險情勢，是令人憂心的發展，要求雙方停止挑釁。