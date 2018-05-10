龐皮歐二訪平壤 美３公民獲釋

2018-05-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普九日推文表示，三名遭北韓監禁多時的美國公民已獲釋，正搭乘國務卿龐皮歐的專機離開北韓，預定美東時間十日凌晨抵美。川普感謝北韓領導人金正恩釋放這三名美國公民，並視此舉為「善意的正面表態」。

川普在美東時間九日一早透過個人推特宣布此一重大消息，指稱旋風式造訪平壤的龐皮歐此刻正在返美途中，同行者還有三名萬眾矚目的男士，三人健康情況良好；龐皮歐與這三人預定美東時間十日凌晨二時（台灣時間同日午後二時）降落華府附近的安德魯空軍基地，「我會在那裡迎接他們。好興奮！」

白宮發言人桑德絲女士也發表聲明，指稱這三人看似健康情況良好，在返美飛機上能不靠輔助自行行走。川普與桑德絲都特別提及三人的健康情況，據信與遭北韓監禁十七個月的美國男大生沃恩比爾有關。沃恩比爾疑似在北韓遭到虐待，去年六月獲釋後健康情況惡劣，返美後六天便過世。

獲釋的三人據信就是韓裔美國人金東哲、金相德與金學成。金東哲原本在中國與北韓交界的特別經濟區從事貿易與旅館業務，二○一五年十月被以幫南韓蒐集情報的間諜罪名逮捕，隔年四月遭判處十年勞改。金相德原本任教於中國，去年四月結束在平壤科學技術大學的客座準備離境時，被以從事推翻北韓政權的「敵對犯罪行為」的罪名逮捕。出生於中國的金學成也任教於平壤科學技術大學，去年五月也被以從事「敵對犯罪行為」的罪名逮捕。匿名美國官員透露，金正恩給予三人特赦。

川金會日期與地點已定

川普還在推文中透露，川金會的日期與地點已經確定，而這正是龐皮歐這趟平壤行的重點。龐皮歐此行是他近三週內二度造訪北韓，行程事先並未對外公布；他在美國時間七日晚間趁夜色登上美國空軍二號，九日一早抵達平壤，中午接受北韓勞動黨副委員長兼統戰部部長金英哲設宴款待。龐皮歐稱金英哲是讓川金會成功的偉大夥伴，並告訴金英哲，美國希望能與北韓合作解決對立，剷除對世界的威脅，以及讓北韓享有其人民值得擁有的所有機會，但他也警告說，這一路上仍有許多挑戰。

北韓過去二十年來拘捕超過十二名美國公民，將之充做與華府談判的籌碼，並趁知名美國人士來訪時放人。紐約時報引述分析家看法，指金正恩此舉消除了川金會成功舉行的一大障礙。首爾峨山政策研究院研究員李炳哲說，金正恩藉著讓川普取得功勞，傳達他願意談判和妥協，對川金會來說，是個正面的發展。