川普退伊核協議 歐巴馬轟背叛盟邦

2018-05-10

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普八日宣布退出歐巴馬政府二○一五年簽署的伊核協議，歐巴馬為此罕見地在離任後針對國政發言，在未提到川普名字的情況下批評此乃「嚴重錯誤」、「背叛盟邦」，還列舉六項重點反駁，直指伊核協議不能阻止伊朗發展核武實為「誤導」。

分析家指出，全名為「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ）的伊核協議，當年被視為歐巴馬的外交成就之一。如今，川普與歐巴馬為了伊核協議再次上演現任與前任總統針鋒相對的局面，凸顯美國國內政治兩極發展仍持續惡化。從跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）、巴黎氣候協定到伊核協議，紐約時報專欄作者紀思道（Nicholas Kristof）發表專文批評，川普的決定並非外交政策的戰略考量，而只是對歐巴馬政績的「人為破壞」。川普上任以來所有政策的轉變，若以一句話總結， 「逢歐巴馬必反」或許是一個註解。

歐巴馬透過「臉書」發表長文，強調伊核協議符合美國利益，有效限制伊朗發展核武，相同模式也可適用於北韓無核化；一旦美國退出，可能同時失去與北韓建立類似協議的機會，也傷害美國的信譽，甚至和世界主要大國發生衝突。

歐巴馬說，伊朗在簽署協議後，已拆除大量生產核武原料的設施，也銷毀九十七％可直接用於製造核彈的濃縮鈾儲備，美國情報機構和國際原子能總署均已證實，伊朗確實遵守協議內容，就連川普任命的國防部長馬提斯（Jim Mattis）也都同意。歐巴馬強調，美國退出協議是犯下嚴重錯誤，導致美國可能面對擁有核武的伊朗或中東戰爭的危機。

歐巴馬還說，伊朗支持恐怖主義、威脅鄰國的行為眾所周知，而伊核協議正可阻止德黑蘭當局擁有核武，一旦協議解體，伊朗將不受限制。而美國不斷違反承諾及退出協議，不僅損害自身的公信力，也會導致和其他大國的衝突，尤其是透過外交努力而簽署的伊核協議，是和平解決北韓問題的範本，一旦退出，恐影響平壤對美國信守承諾的信心。