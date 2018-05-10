擁北韓拒伊朗 兩面川普全因歐巴馬

2018-05-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對兩個皆曾有核武企圖的國家，美國共和黨籍總統川普一方面積極與北韓最高領導人金正恩安排舉世矚目「川金會」，另一方面卻在八日宣布退出三年前解除伊朗經濟制裁的《伊核協議》，雙重標準再令外界費解。但美國學者一語道破造成當中差異的關鍵密碼：美國民主黨籍前總統歐巴馬，「只要是歐巴馬做的，他都想毀滅。」

川普稱伊朗政府為「極度恐怖政權」，八日正式收手撤回歐巴馬二○一五年七月與俄羅斯、中國、法國、英國、德國及歐洲聯盟透過談判達成的《伊朗核協議》，恢復過去制裁。但他隨後宣布，已派國務卿龐皮歐前往北韓打理歷史性「川金會」，迫不及待與近年頻頻進行核試及發射飛彈的金正恩相見歡，並強調「計畫已定、關係已建，協議有望發生」，期待「為每個人實現擁有強大繁榮與安全的未來。」

吊詭的是，《伊朗核協議》雖有「瑕疵」，但伊朗○三年不過提煉出核武所需鈾原料，而北韓自產鈾礦，雖金正恩上月宣告即將關閉豐溪里核試驗場，但專家認為查證難度比檢查伊朗核設施更高。相較之下，川普對伊朗出手未免過重。

美國萊斯大學歷史系教授布林克利（Douglas Brinkley）明白點出，歐巴馬正是造成川普一冷一熱的關鍵人物，尤其歐巴馬卸任前特別提醒過，北韓乃美國國家安全的頭號威脅；所以川普「要解決它，因為歐巴馬不行。歐巴馬以伊核協議自豪，所以川普要阻撓它。」

川普就任逾十五個月期間，已有不少「毀滅」歐巴馬政績的作為。包括去年一月一上任就宣布退出歐巴馬積極牽成的《跨太平洋夥伴協定》（ＴＰＰ），去年六月再退出歐巴馬兩年半前主導以遏阻全球暖化趨勢的《巴黎協議》，也讓三年前因歐巴馬努力而從逾半世紀敵對關係恢復邦交的美國與古巴情誼再度結冰，目前正持續設法挑戰有「歐版健保」之稱的《可負擔照護法》。